Update voor Tesla Model 3 is hier met comeback populaire feature

Er lijkt niet zo veel anders aan bovenstaande Tesla Model 3, maar dankzij een update zijn er toch wat dingen anders.

Bij Tesla lijkt het motto toch een beetje te zijn “throw everything at the wall and see what sticks“. En dat moet ook, het niet luisteren naar wat men wil maar zelf bedenken wat de wereld nodig heeft gaat vaak hand in hand met innovatie. Iets wat we echter steeds vaker zien: innoveren om te innoveren, zonder dat het ook daadwerkelijk een betere oplossing is.

Bediening Tesla

En toegegeven, je kan bij elke fabrikant dit soort missers opnoemen. Denk aan Volkswagen, die na hun touchpad-hel weer fysieke knoppen gaat gebruiken. Bij Tesla krabbelde het merk eerst al terug wat betreft het yoke-stuur. Dat was een leuke gimmick bij de Tesla Model S en X, maar bij een bedieningselement als dit werd toch een rond stuur iets fijner geacht. In dezelfde categorie vinden we eenzelfde soort verandering op de Tesla Model 3 sinds de ‘Highland’-update. Dan hebben we het natuurlijk over stengels aan het stuur.

De Tesla Model 3 heeft die namelijk niet. In plaats van een schakelhendel rechts en een knipperlichthendel links, zit het schakelsysteem nu in het scherm en de knipperlichten en andere lampbediening zitten als knopjes op het stuur. Net als bij een Ferrari, maar daar zaten de olifantenoren van schakelflippers het toepassen van hendels in de weg. Bij Tesla was het… nou ja, de wens om de stuurkolom ‘vrij’ te maken. Ergonomisch valt dat niet bij iedereen in de smaak. Het zorgde ervoor dat toen de Model Y aan een vergelijkbare update toe was, er toch een stengel links van het stuur kwam voor de knipperlichtbediening.

Kennelijk zit het potentiële Model 3-kopers nog steeds dwars. Vandaar dat het tijd is voor een update, reeds te configureren in de markten in kwestie. Er zijn drie verschillen te spotten, waarvan twee te zien zijn op de twee plaatjes hieronder.

Model 3 update Model 3 pre-update

Goed kijken, alles vindt plaats in de neus van de auto. Ten eerste, het Tesla-logo is verdwenen. Het lijkt erop dat het inmiddels welbekende logo van Tesla steeds minder prominent wordt, want hij is ook nergens te vinden op de geüpdatete Model Y. De andere verandering is een camera in de onderste grille. Het is niet helemaal duidelijk wat die camera doet, maar je kan een gokje wagen: een camera op de voorruit moet extra afstand incalculeren voor de voorkant van de auto, terwijl de camera helemaal voorop het eerste is waarmee een auto andere dingen waarneemt.

Model 3 update Model 3 pre-update

De derde verandering kan je aan zien komen: er zit weer een stengel aan het stuur. Precies dezelfde setup als de Tesla Model Y “Juniper” dus. Er zijn meerdere markten waar de stengel als retrofit wordt aangeboden, maar nu rolt de 3 dus uit de fabriek met stengel. Het betreft overigens de Aziatische markten Japan, Zuid-Korea en Taiwan. Waar de 3 zoals gezegd al in de configurator staat.

Bij ons is er nog niks over te zien, maar je zou zeggen dat de boodschap duidelijk is. En als het productieproces voor andere markten er klaar voor is, zou het makkelijk over te zetten moeten zijn. Tesla kondigt dit soort dingen vaak niet grootschalig aan, dus houd vooral de configurator in de gaten.