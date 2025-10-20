Tesla heeft reclames in de auto waar Tesla-rijders over klagen

Controverse bij de Tesla-fanbase.

Ik geef het toe: wij van Autoblog.nl zijn ook niet heilig. We horen jullie feedback op de advertenties, maar hé: daardoor kun jij alles lekker gratis lezen en kunnen wij het autonieuws voor je blijven verslaan. Hoe zou je het bijvoorbeeld vinden als deze hele website in één keer vol zit met Tron: Ares-aankleding?

Dat is wat er met je Tesla gebeurt na een recente update. Gebruikers kunnen via de Toybox de Tron-modus activeren. Deze “verbetering” heeft vooral invloed op de navigatie op het middenscherm. Je virtuele Tesla verandert in de futuristische tweewieler uit de Disney-film die een rode streep achterlaat in de donkere straten. Daarnaast krijgt het interieur rode sfeerverlichting en klinken de richtingaanwijzers anders.

Tesla-rijders zijn ontevreden

De trouwe Musk-volgelingen zouden inmiddels wel gewend moeten zijn aan filmreferenties. Denk maar aan de Lotus Esprit uit James Bond, de Mad Max-modus en ga zo maar door. Maar bij de nieuwste toevoeging zien de gebruikers het anders. Het is directe reclame voor de film. Er zit geen geinig randje aan de gimmick; het is enkel een marketingtrucje.

Een gebruiker meldt op X dat vooral het geluid van de richtingaanwijzers irritant is en je de tonen niet kunt uitschakelen in de Tron-modus. Andere gebruikers vragen juist om een FSD-update, een Halloween-special. Een ander zegt: ”Ik waardeer de mogelijkheid, maar ik weet niet zeker of ik Hollywood-advertenties in mijn auto wil.”

Tesla en Disney

De autofabrikant en grootste kinderfilmmaker ter wereld hebben een vreemde relatie. Disney had wat advertenties lopen op X, maar stopte daarmee, waardoor er een ruzie ontstond tussen Elon Musk en Disney-baas Bob Iger. Tesla reageerde door Disney+ uit zijn auto’s te halen. Nu lijkt de strijdbijl (weer even?) begraven, nu er een speciale rijmodus is voor de Disney-film.

Lees ook: Tesla keldert op de ranglijst van meest waardevolle merken

Video: X / Tesla

Via Motor1