Mercedes geeft eerste beelden van vernieuwde S-Klasse prijs

Inclusief taxibordje!

Mercedes heeft het taxi-imago knap van zich af weten te schudden. Zouden we ooit nog terug kunnen naar die tijd? Wellicht wel, en zelfs door eigen toedoen van Mercedes. De Duitse autogigant laat vandaag de eerste beelden van de vernieuwde S-Klasse zien. De über-Merc lijkt dankzij zijn Lidar-uitstulping op het dak niet alleen op een taxi, maar is er stiekem ook een.

Laten we bij het belangrijkste nieuws beginnen: de eerste beelden van de facelift van de S-klasse. Mercedes wil duidelijk nog niet alle ontwerpkeuzes prijsgeven. De nieuwe neus is nog vrij goed ingepakt. Wat we wel al mogen zien, zijn de opgefriste koplampen. Per unit zien we twee Mercedes-sterren. Het is voor het eerst dat we dit ontwerp zien. Ziet er lekker uit, nietwaar?

De grille is nog goed ingepakt, maar daar kun je nog veel meer (optionele) Mercedes-sterretjes verwachten. Wat me nog meer opvalt: wat zouden die grote elementen op de hoeken van de voorbumper toch zijn? Ze lijken vrij ver uit te steken, wat best bijzonder zou zijn voor luchthappers. Interessant…

Deze S-Klasse is een taxi

De vernieuwde Mercedes heeft gelukkig nog wel fysieke spiegels. Toch zitten er ook cameraatjes schuin onder de A-stijl om de zijkant van de auto te filmen. Dat brengt ons bij het taxigedeelte van deze S-Klasse. Ik benoemde al de afschuwelijke Lidar-sensor op het dak. Hopelijk is er – net als bij Volvo – een optie om de Lidar achterwege te laten.

Bij dit bewuste exemplaar is de slimme puist van levensbelang. We hebben deze preview namelijk te danken aan de S-Klasse robotaxi. Mercedes heeft samengewerkt met het Chinese Momenta aan zelfrijdende functies. Deze S-Klasse is de eerste auto met de nieuwe SAE Level 4-technologie van de twee bedrijven.

Na een eerste testfase in Abu Dhabi gaan de eerste zelfrijdende taxi’s er ook aan het werk voor taxibedrijf Lumo. Later moeten er ook Mercedes-robotaxi’s naar andere plekken komen. Zo gaan er ook zelfrijdende S-Klasses in Beijing testen. Misschien kunnen ze ook wat testauto’s naar het nieuwe testcircuit van de RDW sturen om Tesla en FSD in Nederland voor te zijn?

Trek in wat S-Klasse-nostalgie? Bekijk de video hieronder!