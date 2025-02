Stokoude Tesla Model S krijgt toch weer een update

Tesla denkt er niet aan de Model S te schrappen, ondanks de matige verkoopcijfers.

Het is best wel bijzonder als je erover nadenkt: de auto die 13 jaar geleden de hele EV-transitie heeft aangezwengeld is nog gewoon te koop. De Tesla Model S loopt dankzij diverse updates niet achter, maar toch kun je je afvragen hoe relevant dit model nog is. Er werden vorig jaar een schamele 134 exemplaren verkocht in Nederland. En elders gaat de Model S ook niet hard meer.

Wordt het dan misschien een keertje tijd om de stekker eruit te trekken? Nee hoor, de Model S lijkt het eeuwige leven te hebben. In een podcast laat de technische baas van Tesla, Lars Moravy, het een en ander los over de toekomst van de Model S. En de Model X, want deze modellen zijn nauw met elkaar verweven.

De Model 3 en Y hebben natuurlijk recent een update gekregen, maar Moravy laat weten dat de Model S en X ook gewoon aan de beurt komen. Later dit jaar krijgen deze modellen “wat liefde”, aldus de technische baas van Tesla. Daaruit kunnen we in ieder geval concluderen dat ze niet geschrapt worden.

De Model S is door de jaren heen doorlopend geüpdatet en kreeg in 2021 een echte facelift, met een nieuwe snoet. Hetzelfde geldt voor de Model X. Wat de nieuwe update in gaat houden is nog een vraagteken. Gezien de geringe verkoopaantallen vind Tesla het misschien niet de moeite om de auto een nieuwe look te geven, zoals bij de Model 3 en Model Y. Maar we gaan het zien.

Dat de Model S en X niet meer zo populair zijn in Nederland is trouwens niet gek, want deze auto’s zijn gewoon schreeuwend duur. De Model S heeft een vanafprijs van €110.990 en de Model X begint bij €115.990. Dat is EQS-geld voor een auto die veel kaler is en minder range heeft.