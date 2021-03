Dit verwacht BMW van de verkopen van de M3 en M4 - Autoblog.nl

Kunnen de nieuwe BMW M3 en M4 ondanks het controversiële uiterlijk de stijgende lijn qua verkopen doorzetten?

Het M-label wordt steeds minder exclusief. Dat konden we concluderen op basis van de jaarcijfers van BMW M. De afdeling verkocht vorig jaar namelijk meer auto’s dan ooit. Dat heeft er natuurlijk voor een groot deel mee te maken dat er veel meer modellen het M-label opgeplakt krijgen dan voorheen. Daar zitten ook SUV’s bij, die nu eenmaal verkopen als een malle.

Los van alle nieuwe M-modellen: het oorspronkelijke M-model – de M3 – is ook minder exclusief geworden door de jaren heen. Met slechts 18.000 gebouwde exemplaren is de E30 verreweg de zeldzaamste M3. Van de E36 wist BMW er flink meer aan de man te brengen: 71.000 stuks. De M3 F80 en de M4 F82/F83 uit 2014 wisten het gezamenlijk zelfs tot voorbij de 111.000 stuks te schoppen.

De trend is dus duidelijk, hoewel er een uitzondering was in de vorm van de M3 E90. De M3 met V8 kwam namelijk niet verder dan 66.000 verkochte exemplaren, de coupé en cabrio meegerekend. Deze generatie was dus niet alleen een trendbreuk qua aantal cilinders, maar ook qua verkoopaantallen.

E30 1986-1991 18.000 E36 1992-1999 71.000 E46 2000-2006 86.000 E90/E92/E93 2007-2013 66.000 F80/F82/F83 2014-2020 >111.000 G80/G81/G82 2021-2027 (?) ???

Als we de E90 even negeren en er van uitgaan dat de stijging door zal zetten, kunnen we dus verwachten dat er flink meer dan 111.000 stuks van de M3 G80 en M4 G82 verkocht zullen worden. BMW zal er ongetwijfeld alles aan doen om dat voor elkaar te boksen. Daarbij hebben ze nog een bijzondere troef achter de hand: de allereerste M3 Touring. Daar wachten de Duitsers nog wel even mee, want die variant staat pas voor 2023 op het programma.

Wat BMW verwacht qua verkoopcijfers, verklappen ze nog niet. Wel doen ze uit de doeken waar ze de meeste M3’s en M4’s verwachten te verkopen. Om de vorige generatie te overtreffen qua verkopen rekent BMW vooral op de Amerikaanse markt. Van de M3 verwacht BMW maar liefst 41% in de VS te verkopen. Bij de M4 liggen de VS en de belangrijkste Europese markten ietsje dichter bij elkaar.

BMW M3 (G80) BMW M4 (G82) VS 41% 30% Verenigd Koninkrijk 14% 18% Duitsland 7% 12% China 6% 11% Australië 6% 3% Japan 4% 5% Canada 4% 4%

De M3 en M4 komen er in standaard-uitvoering (met 480 pk) en in Competition-uitvoering (met 510 pk). Deze laatste is vanaf deze zomer ook met vierwielaandrijving te krijgen. Die versie gaat het populairst worden volgens de prognoses van BMW. De Competition xDrive zal bij de M3 namelijk 60% van de verkopen voor zijn rekening nemen en bij de M4 63%. Slechts 12% van de M3’s zullen de instapmodellen zijn en bij de M4 zal dit zelfs niet meer dan 8% zijn, verwacht BMW.

In de praktijk zal de Competition-uitvoering dus de standaard-uitvoering zijn en de non-Competition de tammere versie die incidenteel besteld wordt. Dit is natuurlijk een beetje krom, maar klanten hebben nu eenmaal graag het idee dat ze een extra bijzondere uitvoering hebben.