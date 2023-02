Dit weten we over de McLaren 720s opvolger

De opvolger van de McLaren 720S staat te popelen en heet vermoedelijk 750S.

Alweer een tijdje fungeert de McLaren 720S als topmodel binnen de lineup van de Britse sportwagenfabrikant. Als we het hebben over de ‘gewone’ modellen tenminste. Er is natuurlijk ook nog zoiets extreems als de 765LT of unieke projecten als de Senna.

Maar ook de 720S heeft niet het eeuwige leven. De auto, destijds aangekondigd als de opvolger van de 650S, zal nog dit jaar met pensioen worden gestuurd. De opvolger gaat McLaren 750S heten, is de verwachting. Qua rijden zal de supercar stevig leunen op de 765LT, zonder alle heftige poespas van dit model. Want uiteindelijk volgt er ongetwijfeld ook weer een hardcore model van die 750S.

Misschien verwacht je een vleugje McLaren Artura met de 750S. Dit is volgens bronnen niet het geval, aldus Autonews. Er komt geen plug-in hybride aandrijflijn. In plaats daarvan ontwikkelt McLaren de 4.0 liter V8 aandrijflijn met twee turbo’s door. Eigenlijk iets dat de Britten al doen sinds de 650S.

Het vermogen raden is niet zo moeilijk. Dat zal 750 pk worden. Een stijging van 30 pk in vergelijking met de 720S. De McLaren 750S zal het laatste reguliere model worden zonder hybride aandrijflijn. Ook bij McLaren stappen ze langzaam maar zeker over op elektrificatie. Een eventuele opvolger van de 750S zal een hybride gaan zijn of zelfs volledig elektrisch. Maar dat is nog jaren van ons vandaan.

Qua exterieur zal de 750S ongetwijfeld enkele elementen van de Artura meekrijgen. Dat is immers het meest frisse model van het automerk uit Woking. Qua prijskaartje moet je denken aan een ton of vier op Nederlands kenteken. De McLaren 750S verschijnt volgend jaar op de markt.