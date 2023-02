Nederlandse prijzen XPeng G9 en P7 bekend: is het wat?

De Nederlandse prijzen van de nieuwe XPeng G9 en P7 zijn bekendgemaakt.

XPeng is één van de vele nieuwe Aziatische merken op de Nederlandse automarkt. Het Chinese automerk heeft de orderboeken geopend voor Europa. Daarmee zijn ook de Nederlandse prijzen bekendgemaakrt van de G9 en de P7.

XPeng prijzen

De G9 is een SUV, waarbij je de Audi Q8 e-tron als concurrent zou kunnen zien. De P7 is een luxe sedan. De G9 begint bij 57.900 euro voor de RWD Standard Range, aldus Electrek. Ter vergelijking, een Q8 e-tron begint bij 66.415 euro.

Een stapje daarboven zit de G9 RWD Long Range met een prijskaartje van 61.990 euro. Het topmodel is de G9 AWD Performance, met een prijs van 71.990 euro. De P7 dan. Deze begint bij 49.990 euro voor de RWD Long Range. De AWD Performance kost 59.990 euro.

De XPeng P7 concurreert onder andere met de Tesla Model 3. Die is met 44.490 euro enkele duizenden euro’s goedkoper. Bovendien komt de Model 3 in aanmerking voor de elektrische auto subsidie, terwijl de XPeng P7 daar net een paar duizend te duur voor is. Wat dat betreft hebben de Chinezen niet goed hun huiswerk gedaan voor de Nederlandse markt.

Zaken als een elektronische kofferklep, een warmtepomp, stuurwielverwarming en soft-close deuren zijn standaard op de P7.

Snelladen

XPeng komt met goede papieren. De G9 staat op het 800V-laadstructuur en kan tot 300 kW snelladen. Kies je voor de RWD Long Range dan heb je een 570 km WLTP range. Kortom, op technisch vlak heb je niets te klagen. De P7 is met 175 kW snelladen minder indrukwekkend, maar nog steeds dikke prima. De RWD Long Range heeft een 576 km WLTP range.

De XPeng G9 komt in september op de markt. De P7 is iets eerder met leveringen in juni van dit jaar.

Met dank aan Fred voor de tip!