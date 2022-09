McLaren 720S pakt nog een keer de spotlight

Een inmiddels vijf jaar oude auto nog een keer relevant maken: je moet het maar durven. Prior Design doet het met hun stylingpakket voor de McLaren 720S.

Ja, dat lees je goed. De McLaren 720S is al vijf jaar onder ons. Het voelt minder lang, helemaal omdat de auto en diens latere circuitversie 765LT nog steeds gebouwd worden. Er is sindsdien weinig veranderd aan de McLaren 720S. Het enige argument dat je zou kunnen gebruiken voor de stelling “de auto wordt écht oud” is dat de concurrentie inmiddels niet stilgezeten heeft. Bij grootste concurrent Ferrari zitten de 296 en SF90 qua pk-aantal nu wel echt ver boven de 720S, bijvoorbeeld. Hoe wordt de auto nog relevant?

Prior Design McLaren 720S

Niet middels een update van McLaren, zo veel moeten we al vast even duidelijk maken. Wel middels een nieuw pakketje van tuner Prior Design voor de McLaren 720S. Zij hebben in ieder geval tijd genoeg gehad om er iets moois van te maken.

Prior Design waant zich wel een beetje op glad ijs. Hun pakket is namelijk gewoon wat koolstofvezel onderdelen voor de McLaren 720S. Doe je dat té overmatig, dan wordt het gewoon een soort 765LT. Op zich is er dus een prima balans. Een hoop koolstofvezel onderdelen die de auto net even iets prominenter laten ogen, maar niet ‘bijna een 765LT’.

Carbon

In plaats daarvan krijg je op de McLaren 720S van Prior Design een hoop extra aerodynamische koolstofvezel onderdelen. Vooral de lip onder de voorbumper valt op, evenals de iets lagere zijskirts waar ook een extra carbon deel voor is gemaakt. De set wordt afgemaakt door een diffuser en voorklep in carbon, evenals een verzameling van kleine koolstofvezel details.

De hele set voor de McLaren 720S van Prior Design kost 18.050 euro, maar er staat nog een ‘op aanvraag’-prijs bij de zijskirts. Het kan dus iets meer worden. Mocht jij bij een paar onderdelen denken: “doe maar niet”, dan kan dat ook. Je mag bestellen of achterwege laten wat je wil. 720S’en dalen nog steeds in prijs, dus de kans dat je er eentje kan kopen wordt ook steeds groter.