Dit zeggen internationale media over pechvogel Max

De meeste Nederlanders krijgen intussen een punthoofd van alle pech waar Max Verstappen dit seizoen mee te maken krijgt. Hoog tijd om eens uit te spitten hoe ze er in de rest van de wereld over denken.

Natuurlijk was de enthousiaste actie van Daniil Kvyat de reden voor het uitvallen van Max Verstappen, maar naar eigen zeggen had de Nederlander geen kans om de race uit te rijden wegens een defecte koppeling. Eens kijken wat diverse internationale sportsites erover te zeggen hebben.

Auto Motor und Sport

De Duitsers vermelden netjes dat Verstappen voor de start al in de smiezen had dat het uitrijden van de wedstrijd een onmogelijke opgave zou worden. Toch wordt nog wel even ingezoomd op het Kvyat-momentje. De Wunderknabe van Red Bull werd indirect door Toro Rosso-collega Kvyat van het Oostenrijkse asfalt gekegeld. De Rus miste naar eigen zeggen z’n rempunt omdat hij niet doorhad dat Verstappen zeer traag van z’n startplek kwam. Snappen we meteen waarom Kvyat werd teruggezet naar het talententeam van Red Bull.

Sky Sports

Zoals we gewend zijn gaven de Britten ook na de Oostenrijkse Grand Prix cijfers aan de coureurs. Max Verstappen wist in z’n korte optreden nog een zesje bij elkaar te ritselen, waarbij wordt opgemerkt dat de Nederlander wel bizár veel pech heeft. We hebben de begeleidende tekst even voor je gekopieerd, want vertalen zou zonde zijn:

A fifth retirement in seven races for the unfortunate Max Verstappen. There are only so many ways to state just how unfortunate he has been of late. We’ve now run out.

Daniil “Stef Stuntpiloot” Kvyat krijgt voor z’n rodeorit een 3 van de sportsite. Nadat hij eerder dit seizoen al met teamgenoot Sainz in de clinch lag is het elimineren van de grote rijder van zusterteam Red Bull een absolute doodzonde, aldus Sky.

GPF1.cz

Deze Tsjechische website besteedde een heel artikel aan de pech van Verstappen. In Azerbeidzjan koos Max er nog voor om het verplichte persmomentje na de race over te slaan. Gisteren in Oostenrijk beantwoordde Verstappen wel de diverse vragen en los van het koppelingsverhaal vond Max het vooral rot dat hij alle 12.000 Nederlandse fans in Spielberg teleur moest stellen. Verder hoopt MV33 natuurlijk dat hij aankomend weekend in Silverstone mooie dingen kan laten zien.

Le Figaro

De Fransen stellen na elke race een lijst met tops en flops op, waarbij Verstappen helaas in de tweede categorie viel. De Nederlander probeert ondanks alle technische malheur (en die kamikaze-Rus) positief te blijven, maar hij was wel heel teleurgesteld voor alle fans die waren afgereisd naar Oostenrijk. Daarbij is het nog eens extra zuur dat teamgenoot Ricciardo het ene na het andere mooie resultaat binnenhaalt.