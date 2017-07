Polestar doet de Volvo XC60

Milde tuning voor de populaire midsize SUV.

De topversie van de XC60 is met z’n 407 pk’s al geen slome Sjakie, maar meer is beter. Altijd. Huistuner Polestar gaat zich in de toekomst bezighouden met een eigen lijn van elektrische auto’s. Geen nieuws waar de petrolhead op zit te wachten. We gokken dat dat bij deze XC60 anders is.

Polestar geeft de T8 namelijk 421 pk’s. Een bescheiden plusje van 14 pk dus, maar er is meer aan de hand. De gasrespons, schakeltijden en enkele andere zaken zijn eveneens aangepakt zodat het rijplezier naar een nog hoger plan wordt getild.

Tegelijk blijft het gemiddelde verbruik op de testcyclus hangen op een schamele 2,1 l/100 km. Je zult echter een telefoonboek onder het gaspedaal moeten leggen om dat cijfer in de praktijk te halen, evenals de elektrische range van 45 kilometer.

Naast de T8 zijn ook de T6, T5, D5 en D4 geschikt voor optimalisatie door Polestar.