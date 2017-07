Uitslag Formule 1: Grand Prix van Oostenrijk 2017

Na een tumultueuze race in Azerbeidzjan is het F1 circus neergestreken in de doorgaans gemütliche Oostenrijkse bergen. Werd de race ook gemütlich, of zou het spektakelstuk van Bakoe nog eens dunnetjes over worden gedaan?

Het was geen wonder dat de media lang bleven hangen bij alle gebeurtenissen in Azerbeidzjan. Per slot van rekening duurde het tot afgelopen maandag voordat we wisten dat Vettel niet extra bestraft zou worden voor zijn faux-pas in Bakoe.

Dankzij alle aandacht die uitging naar de ruzie tussen HAM en VET, bleven een aantal zaken die normaal gesproken an sich voldoende zijn voor de nodige ophef onderbelicht. Bij Force India bijvoorbeeld is de verstandhouding tussen beide coureurs inmiddels ijzig. Perez ziet zijn jonge teamgenoot steeds beter worden en bijt van zich af. Linksom of rechtsom heeft Ocon zijn punt gemaakt: hij gaat niet zomaar tweede viool spelen opdat de Mexicaan een droomtransfer af kan dwingen. Dan was er ook nog de clash tussen de twee Finnen in het veld en al het gedoe rondom de technische malheur van Max Verstappen. Allemaal dingetjes die de neiging hebben door te blijven sudderen onder de oppervlakte.

Gisteren in de kwalificatie verwachtte iedereen een duel tussen Hamilton en Vettel, maar het was Bottas die er met de buit vandoor ging. Door een straf vanwege het wisselen van een versnellingsbak wisten we vóór de kwalificatie bovendien al dat Hamilton vijf plaatsen zou verliezen op de grid. De drievoudig kampioen moet zodoende starten vanaf plaats acht en een inhaalrace rijden. Kortom, genoeg dingen om naar uit te kijken voor de race.

Start:

Bottas schiet als een raket van de grid en pakt meteen souverein de kop. De Ferrari’s daarentegen komen een stuk minder lekker weg en worden direct belaagd door Ricciardo in de Red Bull. Maar wacht, Verstappen stond toch ook vlak achter de Ferrari’s? Jazeker, maar in tegenstelling tot Bottas lijkt Max in een oude Renault-4 te starten in plaats van in een RB13. Het komt de Nederlander duur te staan.

De Russische torpedo formerly known as Daniil Kvyat beleeft namelijk wel een goede start van achter op de grid, maar vergaloppeert zich vervolgens. De Toro Rosso van teamgenoot Sainz vóór hem werkt ongetwijfeld als een rode lap op een stier, waardoor Kvyat te laat in de remmen gaat. Hij tikt Alonso aan, die vervolgens op zijn beurt Max in de rondte tikt. Max probeert nog terug naar de pits te rijden, maar het team vertelt hem dat hij de auto beter kan parkeren. Het is zijn vijfde uitvalbeurt in zeven races.

Kimi Raikkonen heeft het, net als in Azerbeidzjan, weer even zwaar vlak na de start. Hij verliest zijn plaats aan Ricciardo en aanvankelijk ook aan Grosjean. Hamilton houdt het vanaf de achtste plaats clean en voorzichtig. Hij weet dat hij de pace heeft om een aantal van de mannen voor hem vrij snel te verschalken door zijn superieure Mercedes. Direct alle risico’s nemen is niet per se nodig.

Vettel vraagt zich ondertussen af of de start van Bottas niet té goed was. Over de radio laat hij Charlie Whiting weten dat de Fin wat hem betreft een valse start heeft gemaakt. De telemetrie laat echter zien dat Valtteri zoals ze in sprinttermen zouden zeggen ‘in het startschot viel’. Zijn reactietijd bedroeg slechts 0,201 seconden en binnen 4,6 seconden reed hij al 200 kilometer per uur. Kvyat heeft wel een probleem bij de wedstrijdleiding. Hij krijgt een stop-and-go straf aan zijn broek na zijn ietwat optimistische start.

Mid-Race:

Hamilton heeft zoals verwacht vrij snel afgerekend met Perez en Grosjean en sluit aan achter Raikkonen. De Fin heeft weer allerlei problemen met zijn SF70H en is continu aan het babbelen op de radio om die op te lossen. De veteraan gaat niet echt hard, maar heeft wel genoeg pace om Hamilton achter zich te houden. Het is het voordeel van alle coureurs die voor Hamilton rijden. Één van die mannen is uiteraard LH44’s teamgenoot VB77. De jongste Fin in het veld lijkt alles onder controle te hebben en zet in de 25ste ronde de op dat moment snelste ronde van de race neer.

Rond de 35ste ronde zoeken enkele coureurs de pits op. Hamilton, gestart op de supersofts, duikt weg achter Kimi en haalt een set ultrasofts op. Ook Vettel en Ricciardo gaan naar binnen. Zij maken de omgekeerde move, van de ultrasofts naar de supersofts. In theorie is de ultrasoft de beste band op dit circuit. Even afwachten dus of Hamilton er daadwerkelijk voordeel uit kan halen.

Bottas wacht met zijn stop tot de 42ste ronde en hij verliest veel tijd achter Perez, die niet lekker reageert op de blauwe vlaggen. Ook de pitstop van de Fin verloopt niet vlekkeloos. Als hij de pits uitrijdt verliest hij de leiding aan Raikkonen, die ook nog geen stop gemaakt heeft. Het betekent dat Bottas nu in een Ferrari-sandwich zit, want Vettel rijdt niet ver achter hem. Nu wordt het interessant. Gaat Kimi Bottas ophouden zodat hij in de klauwen van Vettel valt? Mwah, niet echt. Op zijn nieuwe banden is Bottas namelijk veel sneller dan Kimi en hij gaat zijn landgenoot zonder drama voorbij. Dat hebben we weleens anders gezien tussen de twee.

Direct na zijn rondje aan de leiding gaat ook Kimi naar binnen. Wederom lijkt het team van Ferrari hem niet helemaal de ideale strategie meegegeven te hebben, want hij komt achter Hamilton weer de baan op.

Finish:

De race is even een tikje saai, omdat de afstanden tussen de verschillende coureurs op de baan vrij groot is. Gelukkig hebben de statistici nog een interessant statistiekje voor ons. De Mercs blijken in race-trim nog steeds een stuk sneller te zijn dan de concurrenten:

Toch wordt het in de laatste ronden nog even spannend! Hamilton hengelt langzaam maar zeker Ricciardo binnen in de jacht op plaats drie. Vettel komt op zijn beurt steeds dichter in de buurt van Bottas. Slowmotion-beelden laten zien dat Bottas een flinke streep over zijn rechterachterband heeft lopen.

Hamilton probeert het buiteom bij Ricciardo, maar de Australiër remt net laat genoeg aan de binnenkant. De laatste ronde gaat in…En beide aanvallers halen het niet. Bottas wint zijn tweede race voor Vettel, Ricciardo en Hamilton. Raikkonen volgt op gepaste afstand op de vijfde plaats.