Deze Ducati markeert het einde van een tijdperk

Tweecilinders horen nu eenmaal bij Ducati, maar op dat vlak gaat het nodige veranderen.

En daarom is deze 1299 Panigale R Final Edition absoluut de laatste der Mohikanen. Dit straatlegale kanon is de laatste Ducati-superbike die met de welbekende L-twin zal worden uitgerust. Hierna zal Ducati in navolging van bijvoorbeeld Aprilia overstappen op V4-motoren van 1.000 cc. Men verwacht dat deze nieuweling later dit jaar wordt gepresenteerd en Ducati heeft natuurlijk de nodige ervaring opgedaan met V4-motoren in de MotoGP.

De 1.299 cc tweecilinder in de Panigale R Final Edition is goed voor een hete 209 pk @ 11.000 rpm bij een koppel van 142 Nm bij 9.000 rpm. Vering en demping komen van Öhlins en met vloeistoffen maar zonder brandstof weegt de laatste Panigale slechts 179 kilogram.

Om alle power te kunnen beteugelen zit de Final Edition tjokvol elektronica die het de rijder net effe wat gemakkelijker maken. Zo is de Duc voorzien van Traction Control, Wheelie Control, kan de hoeveelheid motorrem worden ingesteld en is er een quick shifter aanwezig.

Daarnaast kan de berijder kiezen uit verschillende rijmodi, te weten Race, Sport en Wet. De dikke twin wordt in akoestisch opzicht een handje geholpen door Akrapovic dat de uitlaat verzorgde. De super-Panigale mag mee voor 45.100 euro.