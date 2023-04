Dit zijn 10 toffe snelle stationwagons uit de jaren ’80

We kijken even naar de snelle stationwagons uit de jaren ’80!

Snelle stationwagons zijn supercool. Het is de combinatie van veel ruimte, veel vermogen, een sportieve aankleding. Dit alles zonder dat je te maken hebt met de fysieke nadelen van een SUV of de sex appeal van een MPV.

Begin jaren ’90 kwam de categorie echt op gang. Denk aan de Audi RS2, BMW M5 Touring en Volvo 850 T-5R. Maar ondanks dat pioniers waren die het genre definieerden, waren het zeker niet de enige.

Wereldwijd waren er al andere auto’s die hen voor gingen. Op de dag van de GP van Australië, gaan we ons even verdiepen in de jaren ’80 stationwagons.

Volvo 240 Turbo Kombi (P245)

1984

Uiteraard moeten er wel Zweden in het lijstje staan van snelle jaren ’80 stationwagons. De Volvo 240 Turbo tellen we uiteraard mee. Ondanks dat ‘turbo’ in veel gevallen een sportievere versie KON aanduiden, was dat met de Volvo’s niet helemaal geval. Het was gewoon ‘een’ motoruitvoering aan de bovenkant van het gamma. Net als bij Saab koos Volvo voor Turbo’s die prettig in de omgang zijn, niet zozeer maximaal vermogen leveren. Daarmee werden de auto’s interessant voor landen waar men auto’s belastten op basis van cilinderinhoud. De blokken zijn wel extreem sterk en een perfecte basis voor de betere tuningsdoeleinden. Demotoren van deze turbobricks zijn net als de auto: onverwoestbaar. De 2.1 liter turbomotor was voorzien van een flinke turbo , goed voor 155 pk en 240 Nm, niet verkeerd.

Renault 18 Turbo Combi

1984

Minder bekend, maar niet minder tof is de Renault 18 Turbo Break! Deze auto kon je niet in Nederland krijgen. De Renault 18 was een keurige middenklasser en met de Turbo bracht Renault daar verandering in. De 1.6 viercilinder kreeg een turbo, waardoor het vermogen steeg naar een toen nauwelijks te bevatten 110 pk. Het is echter wel een echt apart model met uiterst herkenbare wielen, Turbo-striping, rubberen spoiler, vijfbak, aangepaste voorwielophanging en een sportinterieur met extra stroef velours, zodat je stevig zat in je Franse sport-break.

Keinath Opel Senator Estate (A2)

1985

Stationwagons waren in de jaren ’80 echt nog auto’s die je absoluut niet wilde, maar nodig had. De Opel Senator was een een model boven de Rekord (later Omega). Eigenlijk was het een luxe Rekord met grotere wielbasis en afwijkende snuit. Het was echter altijd een sedan.

Opel-specialist en tuner Keinath leek het wel leuk meen dikke stationwagon te maken en kwam uit op deze Senator Stationwagon. Zoals je wel kunt voorstellen, hebben ze de onderdelen van een Rekord Stationwagon (die was er wel af-fabriek) gebruikt. Uiteraard koos men voor de dikste motor: een drieliter zes-in-lijn met achterwielaandrijving en extra sportieve aankleding.

Cherolet Celebrity Eurosport VR Station Wagon

1985

Er gaan momenten voorbij dat we de Chevrolet Celebrity niet benoemen. Het is een middenklasser van Chevrolet uit de jaren ’80. Dat betekent een vierkante homp aan auto met een schraal plastic interieur. De stationwagon-versie was redelijk populair omdat voorbehoedsbemiddelen en MPV’s nog niet beschikbaar waren voor elk Amerikaans gezin in die periode.

Bijzonder was dat de ‘Wagon ook beschikbaar was als ‘Eurosport’. Dat was oneerbiedig gezegd een soort sportpakketje, maar werd later een speciale uitvoering en de Eurosport VR deed daar weer een stapje bovenop. De auto’s kregen de sterke High Output 2.8 liter V6 onder de kap, 14 inch ‘Rallye’-velgen en extra straffe (lees iets minder weke) vering. De Eurosport VR kreeg een bijzondere bodykit.

Ford Sierra XR4x4 Turnier

1986

Bij een Sierra denk je aan snelle Cosworth-modellen, maar er waren ook bovengemiddeld rappe XR4’s. XR is een beetje wat nu ‘ST’ is. De XR4 was er als driedeurs hatchback (tegenwoordig zouden we het een coupé noemen) en later een vijfdeurs hatchback.

De XR4x4 was er in 1986 en 1987 ook als 4×4 Turnier. Deze was echter meer afgestemd op luxe dan echt op sportiviteit. In 1984, nog voor de facelift, had Ford voor een prijsvraag voor Auto, Motor und Sport één exemplaar gebouwd van de Sierra XR4 met 2.8 liter V6 en achterwielaandrijving.

Peugeot 505 GTI Break

1986

We zoeken het even dichter bij huis. GTI is altijd sportief en deze 505 GTI was destijds een geweldenaar. De Peugeot 505 is een achterwielaangedreven sportieve sedan met dikke motor, sportieve aankleding en styling van Pininfarina. Qua interieur en was het geen BMW, maar de scheen destijds opperbest te rijden. Vergeet niet: dit waren de hoogtijdagen van Peugeot waarin ze uitermate puike auto’s bouwden. Enige nadeel: écht snel waren ze niet. Met 131 pk kon je destijds prima meedoen op de linkerbaan, daar niet van, maar voor zo’n grote auto auto was het uitzonderlijk

Lancia Thema Turbo Stationwagon (834)

1986

Lancia heeft in zijn levensloop vele primeurs gekend. De Thema Turbo SW is niet een primeur, maar was er wel vroeg bij. Iedereen kent de Lancia Thema 8.32 (alleen als sedan) en in minder mate was er ook nog de Thema V6. Maar de Thema Turbo mocht er ook zijn. Standaard was deze al bijna net zo snel als de 8.32 met Ferrari V8. Met een beetje kietelen kon je het Delta Integrale-blok meer vermogen laten leveren. Je kon het model herkennen aan de badges, diepere voorbumper en 14 inch lichtmetalen velgen. Dat vonden we toen echt best sportief!

Nissan Skyline GT Turbo Wagon (WHJR31)

1986

De Japanse automerken zijn zelf erg goed vertegenwoordigd in deze categorie als het zou gaan om de jaren ’90. In de jaren ’80 waren Japanse stationwagons écht functioneel. Wel was het zo dat er van één model onnoemelijk veel uitvoeringen waren: sedan, station, hardtop, pick-up, coupé: je kon het zo gek niet bedenken.

In veel gevallen waren de snelle en sportieve coupés in basis identiek aan de stationwagons. Dus je kon de motor zo over zetten. Dat gebeurde aftermarket, maar Nissan bood in 1986 de Skyline GT Turbo Wagon aan op basis van de R31. Het was een van de eerste auto’s met de RB-zescilinder motor, in dit geval de RB20DET met 170 pk. Zie de auto als een voorbode van de latere Nissan Stagea.

Alpina B3 2.7 Touring 1987 (E30)

1987

Je zou verwachten dat Alpina een hele hoop Tourings heeft gemaakt, maar dat valt eigenlijk tegen. Dat heeft een vrij eenvoudige verklaring, want BMW deed nauwelijks aan Tourings. Er was een 2002 Touring (jaren ’70) en eind jaren ’80 kwam daar de E30 Touring bij. Op basis van het topmodel, de 325i Touring, bouwde Alpina de B3 2.7 TOuring. Het is nog een échte Alpina dus met échte tuning: dus een uitgeboorde motor.

Het is een van de eerste Alpina’s die echt samen met BMW gekocht werden. Met de Alpina C2 (de voorganger van de B3) kocht Alpina een E30 en die gingen ze dan tunen, maar in dit geval leverde BMW een ‘halve’ E30 af in Buchloe die zijn dan gingen opbouwen. De motor was een 2.78 zes-in-lijn met 204 pk en 265 Nm en een mooiere Laufkultur dan een ballerina.

AMG Mercedes 300 TE 6.0 (S124)

1988

Der Hammer! Mensen denken bij een Hammer aan een W124 met V8 en dat klopt ook. Belangrijk verschil is dat het dan ook een AMG moet zijn en niet een door Porsche gebouwd exemplaar. Een E60 AMG op basis van de E500 is geen Hammer. Die was er alleen als sedan, de echte AMG Hammer was er als sedan (W124), coupé (C124) en stationwagon (S124).

Als er tegenwoordig eentje opduikt, gaat deze voor de hoofdprijs weg en dan bedoelen we ook écht de hoofdprijs. Dankzij een enorme 6.0 V8 met 381 pk was de Hammer sneller dan de gemiddelde Porsche of Corvette. Man, zelfs hele snelle Ferrari’s moest je je best doen om dit bij te houden. En dan kon je ‘m ook nog als stationwagon bestellen. Met recht de dikste jaren ’80 stationwagon.