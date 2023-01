Toyota doet Opel Manta uit de jaren ’80 na

Toyota doet de Opel Manta na uit de jaren ’80 met die toffe louvres.

Het is met auto’s net als met muziek. Er wordt tegenwoordig nog veel goeds gemaakt, maar voor het echt toffe werk grijp je al gauw terug naar het verleden. We hebben het idee dat dat Toyota dat ook doet met de Toyota GR86. Kijk alleen al naar de specificaties.

Een atmosferische motor, een handbak, achterwielaandrijving en niet al te veel vermogen en koppel. Het is eigenlijk een jaren ’80 auto die voldoet aan de hedendaagse mileu-eisen.

Maar nu gaat Gazoo Racing vól Opel Manta met de Toyota GT86. Ze hebben namelijk een complete accessoire-folder gemaakt voor de sportieve coupé. Uiteraard is het typisch Japans. Zo zijn al deze uiteenlopende accessoires ontwikkeld onder de noemer ‘Stylish Street Sports’. Geinige mensen daar op bij de sport-afdeling van Toyota.

Toyota doet Opel Manta na

Zo is er het Aerodynamic Package II voor nog betere aerodynamische eigenschappen. Oh, en nog indrukwekkendere looks. De kit bestaat uit een nieuwe splitter, sideskirts, achterspoiler en achterbumper.

Het tofste onderdeel vinden we nog dat plastic rek bij de achterruit, de louvres. Vroeger was je Ford Capri of Opel Manta niet compleet als je het níet had. En nu kun je het ook krijgen voor je Toyota GR86 anno 2023! Hoe cool is dat?

Uiteraard is er nog veel meer mogelijk. We zien in het interieur een kussentje voor de knie voor de bijrijder met Gazoo Racing-logo. Nice touch. Ook is er voldoende faux-carbon in in het interieur. En als je goed kijkt zie je dat dit oorspronkelijk een extreem kaal basismodel was. Er is geen eens een infotainment-systeem aanwezig!

Toffe hardware upgrades

Wel zijn er voldoende toffe hardware-features. Wat te denken van Gazoo Racing-remblokjes, 19 inch gesmede velgen of een schroefset? Ook zijn er diverse stutbars voor extra stijfheid is er een quick-shifter voor de handgeschakelde versies. Ja, je kan de GR86 ook als automaat bestellen maar dan heb je het echt niet begrepen.

Het mooie is dat je niet alles in één pakket hoeft te bestellen. Je kan in de gids precies uitzoeken wat je wil hebben voor jouw GR86. Er is zelfs een visualizer (configurator is écht te veel eer) waarin je kan zien hoe het eruit ziet in het rood, wit of zwart.

