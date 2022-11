Volvo is de stationwagon-liefhebber niet vergeten!

Wie de bui al voelt hangen wat betreft de SUV-hype bij Volvo kan gerust ademhalen: ze denken nog aan de stationwagon-fanaat!

Deze week mochten we voor het eerst kennis maken met de gloednieuwe Volvo EX90. Deze volledig elektrische top-SUV moet de plek van de XC90 innemen. De eerste indruk is helemaal niet gek, het is best een fraai model. Daar kun je Volvo wel op vertrouwen. De XC90 is altijd ook een aardig fraai model geweest, helemaal vanaf 2015. Ook de XC60 en XC40 zijn prima SUV’s.

Volvo stationwagons

De XC-modellen van Volvo hebben wel een probleem voor de fervente Volvo-liefhebber: historisch gezien zijn crossovers en SUV’s niet hét perfecte model van Volvo. Nee, sedans en vooral stationwagons is al lange tijd wat Volvo cool maakt.

Dat geldt ook nog in de huidige line-up met de V60 en V90 als knappe en moderne stationwagons. Hopelijk is het geen gigantische verrassing dat Volvo ook mee moet met de trends en SUV’s en crossovers meer geld in het laatje leggen dan stationwagons. Dat is jammer voor de Volvo-fanaten onder ons.

Nieuwe line-up

Helemaal als je je bedenkt dat de Volvo EX90 nog maar het begin is van een reeks elektrische crossovers waar Volvo de nadruk op gaat leggen in de nabije toekomst. Er komt een kleinere SUV en daarna volgen nog twee elektrische crossovers als eerste aankomende EV’s van Volvo. Veel SUV-geneuzel dus, maar stationwagon- en sedanfanaten mogen gerust ademhalen.

Volvo plant nieuwe stationwagons en sedans!

Autocar vroeg namelijk aan de CEO van Volvo, Jim Rowan, of het allemaal enkel crossovers en SUV’s worden en het antwoord daarop is nee! Die vier eerste modellen moeten even voor geld gaan zorgen en daarna gaat Volvo hun pijlen richten op andere carrosserievormen. Volgens Rowan staan een sedan en een stationwagon sowieso op de planning. Kijk, dat horen we graag. Wel dus met de kanttekening dat het gaat om elektrische modellen.

Flexibel

Volgens Rowan is het eigenlijk logisch dat Volvo hun traditie van stationwagons in stand houdt. Helemaal omdat het kan met de platforms die ze gaan bouwen. Zo kan het SPA2-platform waar de EX90 op staat bijvoorbeeld allerlei vormen aannemen en kan de basis qua motoren en accu’s vrij makkelijk op kleinere platforms gebouwd worden. Dat geldt ook voor het SEA-platform van Volvo en Geely, die de basis gaat vormen voor de aankomende kleine SUV.

Het uiteindelijke doel wordt een brede line-up met modellen in allerlei soorten en maten. Voor alle budgetten en alle groottes. Volgens Rowan hoef je geen 40 verschillende modellen te verwachten en moet het overzichtelijk blijven. Wij verwachten dus dat de huidige line-up wellicht een mooie basis is voor de aankomende EV-line-up.