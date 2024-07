Dit zijn 9 krankzinnig onbetrouwbare BMW’s

We lopen even lang 9 onbetrouwbare BMW’s. Dat was echt een makkie.

We krijgen nogal eens het commentaar dat we BMW-fanboys zijn. Wij allemaal. Ondanks dat de hoofdredacteur een Audi rijdt. Nu hebben de criticasters wel een puntje, want Wouter, Martijn, Machiel, Ruben, Jaap én ondergetekende hebben zo’n rijdende Boeren Mest Wagen.

Nu is dat te verklaren. Veelal doet BMW net eventjes wat meer om de motoren beter te maken. Dat hebben ze altijd gedaan eigenlijk (behalve bij de twaalfcilinders gek genoeg). In de meeste gevallen zij de motoren voorzien van heel erg mooie techniek. En nieuw werkte het ook allemaal geweldig. Maar ja, een paar jaar later – wanneer de garantie komt te vervallen – komen de issues bovendrijven.

Daarom gaan we even langs 9 onbetrouwbare BMW’s. Het is namelijk niet altijd briljant. Veel motoren zijn namelijk over de jaren heen bijzonder onbetrouwbaar gebleken:

BMW 325i Cabriolet (E93)

N53B30UO

Maar de laatste benzinemotor van BMW is toch geweldig? Newsflash: nee. Dat was ‘ie niet. Het hoogtepunt is eigenlijk de N52. Het grootste nadeel aan de N53 is dat BMW te maken kreeg met milieueisen enerzijds en grotere verwachtingen van de kopers anderzijds. BMW had altijd een voorsprong op de concurrentie als het ging om vermogen, maar toen iedereen turbo’s ging gebruiken was dat voordeel er niet meer. De directe injectie zorgt voor een extra hoop troep (koolafzetting) die je niet wil.

Ook de injectoren willen dienst weigeren en de distributieketting is minder sterk dan voorheen en de koppakking kun je maar beter preventief vervangen. Oh ja, de brandstofpomp en waterpomp zijn een dingetje. Toegegeven, voor een atmosferische motor zijn ze behoorlijk zuinig, maar de voorganger was betrouwbaarder. De motor debuteerde in de 325i Cabrio, die het onderhoudsgevoelige blok combineerde met een onderhoudsgevoelig en loodzwaar gietijzeren klapdak.

BMW 320i (F30)

N20B20UO

De reden dat we denken dat de N53 wel meeviel, was vanwege een draak van een opvolger, de N20. De zes-in-lijn moest het veld ruimen voor de 320i (184 pk) en 328i (245 pk). De prestaties zijn prima en het verbruik is best laag. En nog goed te tunen ook! Kortom, een topmotor! Nou, nee. Er zijn een paar dingen chronisch mis mee. Het grootste probleem is by far de distributieketting die veel te snel gaat rekken.

Toegegeven: BMW paste het vrij snel aan en sinds 2015 is het behoorlijk voor elkaar. Een nadeel specifiek voor de ‘N20B20’ is dat je ‘m te makkelijk en te goed kan tunen. De turbo kan het vermogen leveren, maar BMW heeft ‘expres’ gebruik gemaakt van de zwakkere zuigers die er niet zo goed tegen kunnen. Dus je kan ze tot 310 pk opschroeven, voorbij de 250 pk beginnen je zuigers al te smelten.

BMW 550i (F10)

N63B44

Het lijkt erop dat ze bij BMW niet zo goed zijn in het bouwen van achtcilinder motoren. Ze begonnen ooit goed, maar halverwege de jaren ’90 ging het de verkeerde kant op. De N63 is een beetje het butterfly keyboard van BMW. Iedereen kwam telkens terug voor garantie-issues en telkens met dezelfde problemen.

In Europa viel het allemaal wel mee, maar in de Verenigde Staten (waar dit type motor veel meer voorkomt) was er een speciaal garantieprogramma omdat ze zo slecht waren. Overmatig olieverbruik, problemen met de turbo’s en klepseals kwamen veel voor, plus issues met de lagerschalen en ketting. Kortom, alles wat geld kost. BMW leerde wel snel, want de N63B44TU is al een stuk beter en de TU2 is zelfs een van de meest betrouwbare motoren ooit gebouwd.

BMW 114i (F21)

N13B16

Toevallig sprak ondergetekende bij een tankstation met de eigenaar van een 114i. Die vond mijn Mini ‘niet goed genoeg’ want er lag ‘een slechte Peugeot-motor’ in, vandaar dat ‘ie koos voor een BMW met een BMW motor. Juist. De motor is nagenoeg hetzelfde. De BMW N13B16 motor behoort te dezelfde familie als de N14 en N18-motoren van de Mini.

Ze lijken iets meer op de N18, met een paar belangrijke modificaties. Nu zijn het op zich hele fijne motoren: voldoende koppel en vermogen, lekker wat potentie, redelijke zuinig, prima geluid. Toch kan er een hoop kapot, de kettingspanner geeft nog weleens vroegtijdig de geest, de brandstofpomp heeft niet het eeuwige leven, evenals de wastegate van de turbo.

BMW M5 (E60)

S85B50

Bij een filmpje van Doug de Muro ging de Amerikaan bijna alleen maar klagen over de betrouwbaarheid van deze motor. Dan ga je natuurlijk voorbij aan het feit dat het een heel erg exotische motor is die met zorg gereden (en onderhouden) dient te worden. Het is een enorme en zeer complexe motor. Het ergste hierbij zijn de lagerschalen. Die moeten geregeld vervangen. Aangezien een leuke vakantie in Spanje hetzelfde kost, kiezen mensen vaak voor dat laatste.

Maar als die lagerschalen versleten zijn, bestaat de kans dat de motor in de soep loopt en dan ben je veel verder van huis. In veel gevallen zijn de blokken onder garantie vervangen, maar nu is er niemand die garantie geeft op deze motoren. En terecht. Ook de transmissie is niet enorm prettig in de omgang, gelukkig kun je ze retrofitten met de ZF GS6-handbak.

BMW’s met xDrive

Als je vierwielaandrijving wil, koop een Audi. @jaapiyo en ondergetekende hebben er geregeld een discussie over layout. Bij Audi kiezen ze voor de de motor voor de vooras met de transmissie op de as (transaxle). Vervolgens verdeelt het Torsen-differentieel de krachten naar alle vier de wielen. Ideaal. Bij BMW gaat het ietsje anders. De transmissie zit achter de motor en daar weer achter zit de tussenbak, die met een speciale as onder het blok naar voren loopt.

Die tussenbak is extreem gevoelig voor verschillen in rolomtrek van de wielen, dus je moet alle banden altijd per vier vervangen. Ook is een breedset wat lastig (daarom altijd ster-codering gebruiken in dat geval). Hierbij moeten we toevoegen dat xDrive telkens beter werd per generatie. Overigens is niet elk xDrive systeem hetzelfde, want de 135 heeft bijvoorbeeld een Haldex-koppeling.

BMW X6 M (E71)

S63B44O0

We hebben een winnaar als het aan komt op een zeer onbetrouwbaar totaalpakket. De BMW X6 combineert eigenlijk alles wat potentieel heel erg duur kan zijn in één krankzinnig lelijk pakket. En toch is deze auto een trendsetter, want de rammend ordinaire en nodeloos zware doch krappe monsters zijn niet aan te slepen. De Audi RS-Q8 en Mercedes GLE 63 zijn blatante kopieën van deze rijdende middelvinger.

Nu zal niemand zo’n ding kopen vanwege de betrouwbaarheid, maar de X6 M spant wel behoorlijk de kroon. De aandrijfas voor begeeft het sneller dan normaal en de waterpomp geeft voortijdig de geest. Ook hier zijn de injectoren en ketting een zwak punt. Plus de turbo’s. En de electronica. Daarbij appelleren deze auto’s veelal aan individuen die wel 3 mille over hebben voor een matzwarte wrap en niet 300 euro voor een oliebeurtje.

BMW M550d (F10)

N57S

Over een rijdende bom gesproken, dit is deze heerlijkheid. Op papier is dit de ideale auto. Veel vermogen, nog meer koppel, een enigszins acceptabel verbruik en dat alles in een fraai pakket. Het grote probleem is de N57S-motor. Dit is het automobiele equivalent van Russisch roulette. Wat gaat er allemaal mis? Die brandstofpomp geeft de geest, EGR functioneert niet altijd denderend (terugroepactie voor geweest) en oh, die turbo’s gaan er weleens aan. Helaas zijn er drie aan boord van deze auto.

De lagerschalen willen het voortijdig begeven, met enorme schade tot gevolg. Verder ook hier veel problemen met de distributieketting. Kijk voor de grap eens op mobile.de hoeveel je er ziet staan met ‘Austausch motor, Motorschaden of neus motor’. Dan heb je deze problemen gecombineerd met het xDrive-systeem en alle electronica van 10 jaar gelden. Oh, de koplampen lekken nogal en als je de Touring hebt begeven de blaasbalgen het.

BMW 320Si (E90)

N45B20S

Er kan er maar een de beste zijn en dat is deze. De BMW 320Si is zo intens slecht, dat iederen hem vergeet. Het idee was leuk. Dit is een homologatiespecial. Prijstechnisch zat ‘ie tussen de 320i en 325i in. Het was een geweldige auto, met de motor verder naar achteren en beneden voor een betere balans. Ook kreeg je 18 inch BBS-wielen mee.

Het probleem was de door BMW Sauber gemaakte motor. Deze had geen valvetronic, maar conventionele kleppen. De cilinderwanden konden nog weleens scheuren en de lagerschalen sleten harder dan normaal. Met name die scheurende cilinderwanden waren desastreus voor de reputatie van de auto.

Keihard disclaimertje

Uiteraard hebben we ook een disclaimertje. We hebben gesproken met enkele BMW-specialisten, monteurs en andere kenners voor het opstellen van dit overzicht. BMW’s hebben in veel gevallen wat extra liefde en onderhoud nodig. Dat is prijzig. Dat zie je terug in de restwaarde. Een 550i koop je voor hetzelfde bedrag als een 520i, bij wijze van spreken.

Mede daardoor zijn de auto’s bereikbaar voor mensen die wel de uitstraling, prestaties en het imago waarderen, maar niet de extra zorg geven die zo’n auto nodig heeft. Toevallig was er laatst een leuk item van een populaire autowebsite waar een welbespraakte monteur (we noemen ‘m Joep) aangaf: vaak dienen die problemen zich aan. Dus mocht je een van bovenstaande BMW’s willen kopen: check de onderhoudshistorie goed. Mocht je een van bovenstaande motoren hebben liggen in jouw auto: halveer de onderhoudsintervallen en vervang de zwakke punten preventief. Rijd de auto altijd rustig warm voordat je gas gaat geven en laat de motor afkoelen na een ‘inspirerende rit’. En verwar een APK niet met onderhoud. En als er iets ‘aan te zit te komen’, vervang het.