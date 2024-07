Toyota maakt LL Cool Jesque F1 comeback…met Haas?

Na het belachelijke succes van de vorige poging, wil Toyota zich kennelijk weer in de F1 mengen. Met…Haas F1?!?

Toyota in de Formule 1: de vorige keer was het niet per se een belachelijk succes. Sterker nog, het was een van de iconische faals in de sport. Het bewijs dat een enorme bak geld ergens tegenaan gooien, niet altijd een garantie is voor succes. Want ja, het was in 2002 toch de verwachting dat ‘de grootste fabrikant ter wereld’ met ongelimiteerd binnen afzienbare tijd de F1 ging domineren. Maar zeven jaar later, vertrokken de Japanners zonder één overwinning met de staart tussen de benen de koningsklasse.

In de tussentijd waren er bijzondere personele beslissingen. Een échte topcoureur had Toyota nooit, ondanks alle centjes. Ons aller Ralf Schumacher en Jarno Trulli waren natuurlijk een bijzonder viriel duo. Maar zij waren naast Kobayashi de beste coureurs die Toyota ooit achter het stuur had. Met alle respect voor mannen als McNish, Da Matta en Panis, maar daar win je de oorlog niet mee. Hetzelfde geldt aan de designkant met Mike Gascoyne, die medio jaren ’00 nog steeds dezelfde auto bouwde als in de 90s.

Aan het eind kon men concluderen dat Toyota bakken met geld uitgaf in de hoop dat de aanwinsten daar ook naar zouden gaan presteren. Maar dat was natuurlijk nooit realistisch. En op een gegeven moment geloofde er ook niemand meer in, ondanks het potentieel op papier. Zo kwam de exit met als excuus de financiële crisis van destijds, als een verlossing.

En toch…wil Toyota het nu opnieuw proberen, naar verluidt. De tekenen zijn legio. Vorig jaar werd Toyota-protegé Ryo Hirakawa opeens bij McLaren geïnstalleerd als derde coureur. De 30-jarige is een grootheid in Japan, rijdt voor het fabrieksteam in het WEC en komt al jaren uit in de Superformula en het Super GT kampioenschap. Maar waarom de man bij McLaren neerzetten als dat verder nergens naartoe gaat?

Dan was er het prominente bezoek van de nieuwe Haas teambaas Ayao Komatsu aan het Toyota-team in Le Mans. Zulke dingen gebeuren natuurlijk nooit bij toeval. En inmiddels zijn de geruchten dan ook aangezweld dat Toyota van plan is ‘wat met Haas F1 te gaan doen’.

Een terugkeer van het merk in de F1 kan voor allerlei redenen interessant zijn. De sport is populairder en winstgevender dan ooit. Daarbij lijkt Toyota een beetje de EV-boot gemist te hebben. Een klein beetje PR en ‘wij zijn er ook nog’ de wereld inblazen, kan nooit kwaad. Maar waarom dan deze ongebruikelijk sluiproute via Haas F1?

Het lijkt gek, maar het is eigenlijk best logisch. Toyota zal geleerd hebben van het fiasco van de vorige keer. De teentjes voorzichtig in het water dippen, kan zoiets mogelijk voorkomen. Honda deed het ook zo in de 80s. Zij testten de motor eerst via het Spirit-team, in de luwte. Toen dat goed ging, lieten ze dat team snel achter en wonnen ze titels met Williams en McLaren.

Zelfs Mercedes deed medio jaren ’90 hetzelfde, met Sauber. Eerst mocht de motor geen Mercedes heten. Toen deze goed bleek te zijn, kwam er ‘concept by Mercedes’ op de motorkap te staan. En toen dat nog wat beter ging, vertrok men naar McLaren om daar titels te winnen met Hakkinen en later Hamilton.

De link met Haas is dus niet zo gek. In de CART-serie, werkte Gene Haas al twee jaar samen met Toyota. Zo kwam destijds ook Da Matta in beeld van het F1 team. En zoals bekend maakt Dallara het chassis voor het Amerikaanse team. Dat werk zou potentieel overgenomen kunnen worden door de Toyota Motorsport afdeling in Duitsland.

Het kan dus alle kanten op. Een sponsordeal met wat technische steun. Het bouwen van een chassis. Het bouwen van een power unit lijkt ver weg, zeker nu Alpine denkt aan rijden met Mercedes-motoren. Maar wie weet. Zo gaan we langzaam weer naar een F1 toe gedomineerd door fabrikanten…Heet?