Dit zijn alle Audi RS6-en op een rij! Allemaal!

Hiep hiep, hoera! De Audi RS6 is jarig! Audi’s ultieme Pamperbomber is inmiddels alweer 20 jaar oud. Dat gaat snel! De Audi RS6 is de ultieme auto en misschien wel de enige die je ooit zult nodig hebben. Een RS6 kan namelijk alles. Stoplichtsprintje? Die win je over het algemeen altijd. Autobahn-run? Geen probleem, standaard heeft de RS6 altijd een abonnement op de linkerbaan. Trackday? Geen probleem. Het mooie is dat de gehele familie mee kan.

Het is niet het laatste woord qua verfijning en finesse, maar wel een zeer effectief stuk gereedschap. Omdat het een Audi is, heb je altijd een fraai interieur en is er altijd een stationwagon-versie geweest. Sterker nog, in de meeste gevallen is de RS6 een Avant. Het past perfect bij de Alltagstauglichkeit van de auto (waar zelfs een trekhaak achter kan!).

Uiteraard hebben we een overzicht gemaakt met alle uitvoeringen. Dat heeft Audi van de week immers ook gedaan. We zullen je de foto’s dan ook zeker niet onthouden. Maar naast de vier generaties die er zijn gebouwd, zijn er nog een hele hoop kleine afwijkende versies geweest. Omdat wij niets liever doen dan ouwehoeren over auto’s, laten we even ALLE Audi RS6-varianten de revue passeren!

Audi S6 Plus (4A5)

1997

Wat is een Audi RS6? Simpel, een Audi S6 die door quattro GmbH (tegenwoordig Audi Sport) onder handen is genomen. In feite is de Audi S6 Plus de eerste RS6, maar heette die niet zo. De S6 Plus komt nog uit de tijd dat Audi’s ultra-cool waren. Onopvallend, zonder dat alle gave upgrades zichtbaar waren. De motor werd gekieteld van 280 naar 326 pk, meer dan de RS2.

Het chassis werd flink aangepakt, waardoor de S6 Plus lager lag. Er zijn grotere remmen en de spoorbreedte achter is groter. Er is maar één transmissie mogelijk, een handgeschakelde zesbak (de normale S6 was er ook met viertraps automaat). Van de S6 Pus Limousine zijn er 97 gebouwd.

Audi S6 Plus Avant (4A9)

1997

De S6 Plus Avant was aanzienlijk populairder. Daar zijn er 855 van gebouwd. In principe is verder alles identiek. Dus ook hier die 326 pk sterke V8 met zesbak. Bijzonder was dat je Xenon als optie kon bestellen op de S6 Plus, dat was toen nog een heel exotische vorm van verlichting.

De S6 Plus ging in 5,7 seconden naar de 100 km/u, een tiende langzamer dan de S6 Plus Limousine. De auto is maar één jaar in productie geweest. De volgende generatie A6 stond immers klaar.

Audi RS6 Limousine (4B2)

2002

De eerste Audi RS6 was eigenlijk best een verrassing. De Audi A6 en A6 waren inmiddels al gefacelift. Dit was nog de periode dat Audi vrij understated was. De Audi RS4 kon het elke Porsche en BMW lastig maken en de RS6 deed er een stap bovenop.

De 4.2 motor met twee turbo’s werd gebouwd en was goed voor 450 pk en 560 Nm. Meer was makkelijk mogelijk, maar dat vond de vijftrapsautomaat niet zo leuk. In tegenstelling tot de RS2 en RS4 kon je de RS6 krijgen als Limousine. Zo kon de RS6 ook verkocht worden in de VS.

Audi RS6 Avant (4B6)

2002

Ondanks dat de RS6 er ook als sedan was, moest je ‘m als Avant kopen. In het Verenigd Koninkrijk was het de lievelingsauto van veel autoverzamelaars. De perfecte auto die alles doet en kan, ook in slechte weersomstandigheden.

Ja, de (toen inmiddels verouderde) M5 E39 was een scherpere, sportievere en betere gebalanceerde sportsedan. Maar de BMW kon niet matchen aan de Alltagstauglichkeit van de RS6. Of diens sprintvermogen. En de Audi klonk beter. En snelle stations waren toen gewoon cooler. Nu nog steeds, trouwens.

Audi RS6 Plus Avant (4B6)

2004

Mede daardoor kwam de RS6 Plus er alleen als Avant. De naam Plus is natuurlijk geleend van de S6 Plus. Het idee is hetzelfde, maar dan op basis van de RS6. Iets meer vermogen: 480 pk.

De topsnelheid steeg naar 280 km/u (in plaats van 250 km/u). De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ook een standaard RS6 zonder begrenzer met gemak 300 km/u haalt.

Audi RS6 Avant (4F5)

2007

De terugkeer van de RS6 kwam in 2008. In een tijd dat het allemaal niet gek genoeg kon zijn. De BMW M5 had een 5.0 V10, de RS6 had een 5.0 V10 maar dan met TWEE TURBO’S! Het vermogen (580 pk) en het koppel (650 Nm) waren ridicuul. De tuningspotentie ook.

Tegelijkertijd kon je de hele familie én hun bagage meenemen. Misschien wel de gaafste Audi RS6 aller tijden? Eigenlijk wel, met name door de styling. Dat is niet alleen omdat we sinds kort enorm fan zijn van de 4F5-generatie (C6-platform). Deze generatie RS6 is decent dik: de kenner ziet het meteen, maar het ligt er zeker niet te dik bovenop.

Audi RS6 Limousine (4F2)

2008

Aanvankelijk was de Audi RS6 er alleen als Avant in het begin van 2008 (de eerste exemplaren werden zelfs gebouwd in 2007!). Een sedan kwam ietsje later, aan het einde van 2008. In principe absoluut dezelfde auto, maar dan een sedan. Dus lichter, sneller en zuiniger, alhoewel het niet veel verschil maakt uiteraard.

Zoals de BMW M5 Touring van deze generatie niet populair was, was de RS6 Limousine dat ook niet. Audi had aanvankelijk nog plannen om de RS6 Limousine te leveren in de VS (dat was een beetje het idee van de auto), maar het model zat te ver in zijn levensfase en de auto voor de VS-markt homologeren zou te kostbaar zijn in verhouding tot de geplande afzet.

Audi RS6 Plus (4F2)

2012

SONY DSC

Van de RS6 van deze generatie zijn er niet één, maar twee verschillende ‘Plus’-modellen. De Plus-modellen kregen niet meer vermogen of koppel. Wel was de Plus sneller, want de begrenzer was verhoogd naar precies 303 km/u. Er zijn er 500 van gebouwd.

Allemaal kregen ze de 20 inch 5-arm velgen en een speciaal sportonderstel. Daarbij was de motorruimte versierd met koolstofvezel. Er was een RS6 Plus Exclusive en een RS6 Plus Sport. De Sport krijgt een leren dashboard, bij de Exclusive kun je kiezen uit unieke interieur- en exterieurkleuren.

Audi RS6 Avant (4GA)

2013

De derde generatie RS6 verscheen in 2013 en was de eerste downsize RS6. 10 jaar geleden was het leven nog leuk, want toen betekende het teruggaan van een Biturbo V10 naar een V8 met twee turbo’s. Het vermogen zakte dientengevolge van 580 pk naar 560 pk. Gelukkig was de V8 nu gekoppeld aan een betere automaat en was de auto ietsje lichter.

Nog een groot verschil, Audi introduceerde de RS6 al heel erg snel, in 2013. Dat was nog vóór de facelift. Meestal kwamen de RS6 modellen aan het einde van de loopbaan. De reden dat Audi dat vervroegde is begrijpelijk, hoe langer je het model kan aanbieden, hoe meer geld je eraan kunt verdienen. Deze generatie kwam er géén sedan. Dat gat werd opgevuld door de Audi RS7 Sportback.

Audi RS6 Avant Performance (4GA)

2015

De verschillen tussen pre- en postfacelift-modellen zijn erg klein. In technisch opzicht veranderde er eigenlijk niets. Sowieso niet aan de prestaties. De uiterlijke wijzigingen waren minimaal. Wel belangrijk was de komst van de Audi RS6 Performance.

Deze had ook een V8, maar dan met 605 pk en 750 Nm. De auto was een absoluut beest. Sterker nog, de oude RS6 Performance is sterker dan de huidige RS6 die nu in de showrooms staat. De topsnelheid is nu steeds begrensd, maar op 305 km/u…

Audi RS6 Avant Nogaro (4GA)

2018

Als je echt iets bijzonders wil, ga dan voor deze Nogaro Edition. Nogaro staat voor de kleur, Nogaro Blauw. Het is de introductiekleur voor de Audi RS2 Avant en een soortgelijke tint is gebruikt voor deze bijzondere RS6.

Helaas zitten er geen Porsche-velgen onder of andere Porsche-attributen. Nu heb je die niet nodig, want er zijn wel onderdelen van Akrapoviç en ABT Sportsline. Het vermogen is 100 pk méér dan de RS6 Performance: 705 pk!

Audi RS6 Avant (4K5)

2019

Op de IAA in Frankfurt was dit in 2019 misschien wel de grootste hit. De RS6 heeft alle schroom van zich afgeschud. Natuurlijk, er zijn liefhebbers en puristen die juist van een onopvallende doch snelle auto houden. Er zijn echter meer mensen die het wel cool vinden als het ook nog eens een bruut uitziende auto is. De neus van de RS6 wijkt enorm af van de reguliere A6.

Dat komt mede door de koplampen die eigenlijk van de Audi A7 afkomstig zijn. Onder de kap wéér een 4.0 V8 biturbo. Het is een compleet andere motor. Bij deze generatie is de boring net zo groot als de slag, terwijl de vorige V8 een lange-slag motor onder de kap had. Met 600 pk en 800 Nm is het en uitstekend beginpunt voor tuningsspeciliasten en natuurlijk Audi zelf. Heel bijzonder is dat deze generatie ook in de VS leverbaar is.

Audi RS6 25th years of Audi RS (4K5)

2020

In de VS moesten ze de RS2 missen. Evenals de RS4 Avant. En alle andere RS6 Avants. Als klein goedmakertje krijgen ze de RS6 Tribute Edition. Wederom in Nogaro Blue met blauw alcantara zitdelen in het interieur.

Verder best een schraal speciaaltje, want alle specifieke hoogtepunten 22 inch wielen, sportuitlaat en dergelijke) zijn ook gewoon als optie leverbaar. Sterker nog, als je bij Audi Exclusive aanklopt, spuiten ze ‘m in elke Audi-kleur die je wenst. Van deze zijn er 25 gebouwd.

Audi RS6 RS Tribute Edition

2020

Zelfde idee als hierboven, maar dan voor de Amerikaanse markt. 25 stuks.

Audi RS6 GTO Concept

2020

Een concept waarbij Audi de RS6 combineerde met de Jon Olsson-mobiel en de Audi 90 quattro IMSA uit de late jaren ’80. Lees hier alles over die auto!

Audi RS6-X (4K5)

2022

En zo zijn we aanbeland bij de laatste, de Audi RS6-X. Deze auto is ontwikkeld in samenwerking met ABT Sportsline en drie grote Audi dealer-groepen. Ze maakten al eerder de Audi RS4-X (met 530 pk!) en met de RS6-X gaan ze voor de overtreffende trap: 750 pk en 920 Nm dankzij een nieuwe Ecu, twee nieuwe turbo’s en twee nieuwe intercoolers.

Ook lekker, ondanks het vermogen en koppel heb je gewoon garantie! Er worden er slechts 30 stuks van gebouwd. Iets zegt ons dat ze die vrij snel kwijt zullen zijn, ondanks het stratosferische prijskaartje van 275.000 in Duitsland (dus nog zonder de BPM).

