Verrijk je woonkamer met een AMG-grille die geluid maakt

Geluid komt meestal uit de uitlaten, maar bij deze AMG-speaker komt het vooral uit de grille. Alhoewel er ook uitlaten op zitten.

Zo’n mooie Panamerica-grille met verticale spijlen, dat wil iedereen wel. Deze kun je normaal alleen krijgen als je er een complete AMG omheen koopt, maar er is nu ook een iets goedkopere optie. Voor de liefhebbers is er een Panamerica-grille die je in de woonkamer kunt zetten.

Dit is niet zomaar een stukje woondecoratie. Het gaat hier namelijk om een speaker. Deze is vooral bedoeld voor muziek, maar als je liever V8-geluiden af wilt spelen op deze AMG-speaker: niemand houdt je tegen. Behalve misschien de vrouw des huizes.

Achter de grille gaan vier 1 inch tweeters en twee 6 inch woofers schuil. Het gaat hier niet om een echte AMG-grille, want die zou een beetje groot zijn. Er zijn wél echte AMG-uitlaten in verwerkt. Ook is er een heuse ‘Handcrafted by’-badge, zoals die altijd op de handgebouwde AMG-motoren te vinden is.

Omdat gewichtsbesparing natuurlijk heel belangrijk is bij speakers, is de hele behuizing gemaakt van carbon. Daardoor weegt deze speaker maar 15 kg, terwijl deze toch 76 bij 65 centimeter groot is.

Deze bijzondere speaker is een samenwerking tussen AMG en het Italiaanse iXOOST. Zij maken wel meer interessante producten. Wat dacht je bijvoorbeeld van speakers met originele Lamborghini-uitlaateindstukken? Of een speaker in een gebruikte MotoGP-helm? Het kan allemaal bij iXOOST.

Wat voor prijskaartje er precies hangt aan deze AMG-speaker weten we niet. Dat is misschien maar goed ook. Waarschijnlijk is deze speaker dusdanig duur dat je voor hetzelfde geld ook een echte AMG kunt kopen. Misschien geen nieuwe, maar toch wel een tweedehands E 55 AMG. Als je echt wilt weten hoeveel je kwijt bent, zul je even moeten informeren bij iXOOST.