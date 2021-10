Gespot: de bruutste Audi RS6 die er is

Dit is de RS6 waar RS6-eigenaren een poster van boven hun bed hebben hangen: de RS6 GTO Concept.

Waar de RS6 C5 en C6 nog redelijk discreet waren is daar bij de nieuwste RS6 weinig meer van over, geheel in lijn met de tijdgeest. Conservatievelingen zullen het wellicht schreeuwerig noemen, maar je kunt het ook gewoon lekker bruut noemen.

De Audi RS6 die je hier op de foto’s ziet gaat nog een paar stapjes verder dan dat. Dit is namelijk een regelrecht monster, in de positieve zin van het woord. In tegenstelling tot wat je zou denken is dit niet het werk van een zekere ex-skiër en rugtassenverkoper. Dit is een creatie van Audi zelf. @onthespot kreeg de unieke kans om deze te fotograferen en was zo vriendelijk de foto’s te delen op Autojunk.

De auto waar je naar kijkt is de Audi RS6 GTO Concept. Deze creatie is het resultaat van een project met studenten, die blijkbaar hele toffe ideeën hadden. Audi’s eigen designteam heeft zich er vervolgens ook mee bemoeit, waardoor het resultaat er buitengewoon geslaagd uitziet.

De RS6 GTO Concept is nog historisch verantwoord ook, want de Audi 90 quattro IMSA GTO diende als inspiratie. De GTO Concept werd vorig jaar door Audi voorgesteld en dat was geen toeval. Quattro GmbH vierde in 2020 namelijk zijn veertigjarig jubileum.

Het mooie van een standaard RS6 is natuurlijk de combinatie van praktische inzetbaarheid en performance. Dat gaat bij deze auto echter niet op, want de achterbank is verwijderd en er is een rolkooi voor in de plaats gekomen. Maar dat maakt allemaal niet uit, want de RS6 GTO is ten slotte een concept. De auto is bedoeld als hommage aan de Audi 90 IMSA GTO en die was ook niet praktisch, maar wél heel bruut.

Foto’s: @onthespot