Gelekt! Nieuwe Lancia Ypsilon is een knappe verschijning

De Lancia Ypsilon keert terug als een frisse Italiaanse dame.

Het design van de Ypsilon. Laten we het daar eens over hebben. Generaties lang had je voor- en tegenstanders. Het was nog niet zo uitgesproken als een Fiat Multipla, maar ‘niets’ vinden van deze Lancia was er ook niet bij. Ondergetekende had altijd de associatie met een tapir als ik naar de Ypsilon keek. Blijkbaar duurde het een paar generaties voordat ik hem ook mooi ging vinden.

Want de nieuwe Lancia Ypsilon ligt niet vervelend op het netvlies. Sterker nog, dit is gewoon een prima hatchback toch? De onthulling van het model laat nog even op zich wachten. Toch kun je de nieuwe nu al in vol ornaat zien. Die eigenwijze Italianen zijn nu al begonnen met het schieten van promotiemateriaal. Niet op een afgesloten terrein, maar gewoon in de stad.

Wellicht dachten ze bij Lancia dat niemand een moer zou geven om de nieuwe Ypsilon. Nou, wel dus. Daarom zijn er nu al gelekte beelden op het web verschenen. Of je echt van ‘gelekt’ kunt noemen als het merk doodleuk met een nieuwe auto door een stad gaat rijden? Denk het niet hè.

De kenmerken van de oer-Ypsilon zijn moeilijk terug te vinden op dit nieuwe model. Als Lancia er stiekem een andere naam op heeft geplakt zou ik het ook geloven. Het Stellantis-sausje is duidelijk te zien. Dat hoeft helemaal niet erg te zijn. Een Peugeot e-208, een Opel Corsa-e of de nieuwe Ypsilon? Doe mij de Lancia maar!

Omdat de Italiaanse hatchback zijn genen deelt met de genoemde concurrentie kun je een vergelijkbare aandrijflijn verwachten. De Ypsilon komt vermoedelijk met dezelfde motoren als haar Stellantis-zusjes. Mik op benzinemotoren tussen de 100 en 130 pk en een volledig elektrische versie met 156 pk en een 54 kWh accupakket.

Met het schieten van promotiemateriaal komt de onthulling steeds dichterbij. Dus kom maar op met die kersverse Lancia. Het merk trekt het doek van de nieuwe Ypsilon op 24 februari.

Video/foto via Masera op Facebook