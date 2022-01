Dit zijn de 11 goedkoopste auto’s met 300 pk of meer!

Je moet flink wat geld meenemen voor de goedkoopste auto’s met 300 pk (of meer).

Het hebben van vermogen wordt telkens prijziger. Niet alleen door stijgende brandstofprijzen, maar ook de vraagprijzen van auto’s worden telkens hoger. Omdat 300 pk ongeveer het perfecte vermogen is tussen leuk, maar niet ’te gek’ kijken we bij Autoblog op regelmatige basis naar de goedkoopste nieuwe auto’s met 300 pk.

In korte tijd zijn er een paar potente en betaalbare auto’s uit productie gegaan. Dit terwijl de aanwas van nieuwe auto’s met veel vermogen juist vrij beperkt is. Dat resulteert in een vrij voorspelbaar overzicht, zou je denken. Dat klopt gedeeltelijk, maar er zijn wel een paar verrassingen. Speciaal voor het overzicht kijken we alleen naar de auto’s met een benzinemotor. De hybride’s en EV’s komen later nog aan bod. voor nu hebben we de goedkoopste auto’s met 300 pk voor je:

Jaguar XE S P300 AWD (X760)

€ 77.507

We bijten het spits af voor dit lijstje van goedkoopste auto’s met 300 pk met de Jaguar XE. De 2.0 Ingenium-motor levert nét 300 pk. Je kan de motor ook met 250 pk krijgen, maar an heb je standaard achterwielaandrijving. In dit geval heb je standaard vierwielaandrijving, alhoewel de auto in basis een achterwielaandrijver is. In tijden dat we de Giulia altijd loven en een 3 Serie op waarde schatten, mogen we de Jaguar XE eigenlijk niet vergeten. En met 300 pk heb je net iets meer vermogen dan de BMW 330i, Alfa Romeo Giulia 2.0T of Audi A4 45 TFSI.

Mercedes-AMG A35 4MATIC Limousine (V177)

€ 77.385

Opmerkelijk, de A-Klasse sedan AMG is goedkoper dan de hatchback. De limousine heb je al voor 77.385 euro, de hatchback is nog wat duurder. Oef! Dat zijn zeer stevige prijzen. Het is bijna begrijpelijk dat men een A180 bestelt en daar een AMG-pakket op bestelt en een ‘badge-delete’. Het is wederom lastig te zien waar het geld naar toe gaat, want de A35 AMG is niet noemenswaardig completer of sneller dan zijn directe concurrenten. Maar waarom is de sedan goedkoper dan de hatchback? Dat is eigenlijk vrij simpel: die is namelijk aerodynamischer. Dat zorgt voor een beter verbruik en dus een lager CO2-uitstoot. Bij dit soort extreem krachtige motoren resulteert dat dus in behoorlijke prijsverschillen.

BMW M240i xDrive Coupe (G42)

€ 77.367

De belangrijkste auto in dit lijstje met goedkoopste auto’s met 300 pk is deze M240i. Ten eerste vanwege de motor. De M240i heeft namelijk een zes-in-lijn motor. Op dit moment vraagt BMW daar 77.367 euro voor. Dat is nog met xDrive. Hopelijk komt er later een lichtere versie met enkel achterwielaandrijving. Dat scheelt geld qua hardware én CO2-boete. Onder de 70 mille is een utopie, waarschijnlijk, maar dromen mag altijd. De zescilinder is een absolute heerlijkheid met 374 pk en 500 Nm, dus op zich is vierwielaandrijving nog niet eens zo’n slecht idee. Van 0-100 km/u sprinten duurt slechts 4,3 seconden!

BMW X2 M35i xDrive (F39)

75.617

Een beetje BMW M1 kost tegenwoordig minimaal een half miljoen. Als je dan een BMW wil met twee BMW-logo’s, kom je uit bij deze X2 M35i. Deze heeft namelijk in beide C-stijlen een BMW-logo staan. Een beetje naar het idee van de BMW uit 1976, die had links en rechts een logo. Goed nieuws voor wie meer wenst, op de achterklep zit nóg een logo. Zoals je mag verwachten van een auto in dit lijstje, krijg je meer dan 300 pk.

Audi SQ2 (GA)

€ 72.544

Voorheen stond de T-Roc R hoog in dit soort overzichten van de goedkoopste auto’s met 300 pk. Een kleine crossover met een iets te dikke motor. Het is niet een compleet nieuwe segment, uiteraard. Maar tegenwoordig zijn de toppers in dit segment sterk genoeg voor dit soort lijstjes. De T-Roc R is net gefacelift en de prijzen moeten nog bekend gemaakt worden. De Audi SQ2 is er nog wel. Met een prijs van meer dan 72 mille is het per centimeter een heel dure auto. Net als de T-Roc R is de auto stiekem best leuk om te rijden. Omdat ze iets hoger staan dan de hatchbacks is er iets meer ‘beweging’ in het onderstel. Zie het niet als een ‘SUV’, maar een iets praktischere compacte hatchback. Met 310 pk voor 72 mille.

Audi S3 Sportback Pro Line Advance (8Y)

€ 70.716

De Audi S3 is nooit ‘de goedkoopste’ auto in zijn klasse geweest. In tegendeel, de S3 was altijd de duurste hatchback in zijn klasse. Een premium hatchback met de kenmerken en attributen van een grote Audi, maar dan verpakt in een compacte hatchback. Als je kijkt naar de auto’s in dit overzicht, zie je dat Audi het segment slim gekozen heeft, de andere merken hebben het voorbeeld gevolgd. De Audi S3 heeft een 2.0 TSI motor met 310 pk tot zijn beschikking.

Op zich allemaal leuk en aardig. Het enige nadeel is dat de auto meer dan 70 mille kost. Dat is 20 mille meer dan een paar jaar geleden, terwijl de auto in principe nauwelijks veranderd is. Zelfde platform, zelfde motor, zelfde transmissie, zelfde chassis. Een facelift kan daar niets aan veranderen. Nog een nadel: alle gave opties die je kan krijgen op de Golf R (en de RS3), zijn niet leverbaar voor de S3.

Volkswagen Golf R (CD1)

€ 69.290

Voor 1.500 minder heb je de Golf R. Normaal gesproken zou je zeggen: doe dan de Audi! Die heeft een fraaier interieur en chiquer exterieur. Ook kun je een Audi-sleutel neer laten vallen op de bartafel (als die Covid-maatregelen nog wat versoepelen). Maar onze tip is om gezien het geld voor de Golf R te kiezen. Voor die 1.500 euro kun je namelijk bijna kiezen voor het ‘R Performance’-pakket. Dan heb je een dakspoiler, 19 inch wielen, driftmodus en een topsnelheid van 270 km/u. Toegegeven, 70 mille is een hoop geld voor een Golf, maar je krijgt er wel een bom voor terug. En met 320 pk valt ‘ie ruim in het dit overzicht van goedkoopste auto’s met 300 pk.

BMW M235i xDrive Gran Coupé (F44)

€ 65.352

Een bijzonder segment: de vierdeurs coupé op basis van een C-segment auto. Destijds was Mercedes met de CLA een van de eerste. Althans, als we de Mazda 323F voor het gemak even vergeten. Ondanks de naam ‘M235i’ is het een compleet andere auto dan de M240i. Deze heeft een voorwielaangedreven platform met een Haldex AWD-systeem. Totaal anders dan de M240i, die heeft een zes-in-lijn motor in lengte liggen met achterwielaandrijving. Er is ook een as naar voren die zorgt dat de voorwielen een beetje aandrijving krijgen als de situatie erom vraagt. Dat is anders dan de achterwielen die mee kunnen doen. In principe sluiten de M235i en M240i naadloos op elkaar aan, maar het verschil in techniek kan niet groter zijn. Als je een M235i overweegt, vraag jezelf dan af hoe vaak je die achterdeuren gaat gebruiken.

BMW M135i Business Edition (F40)

€ 63.447

Kijk, op zich is het dus wel een voordeel dat BMW over is gegaan naar een nieuw recept qua auto. De BMW 128ti is de concurrent voor de Volkswagen Golf GTI, de M135i de tegenhanger van de Golf R. Ondanks dat de M135i een premium badge op de grote neus heeft, is de BMW aanzienlijk goedkoper dan de Golf. En de Audi S3 en de Mercedes A35. Wie weet waar dat verschil ‘m in zit, mag het zeggen. De B48-motor is in de M135i goed voor 306 pk en 450 Nm.

Ok, er is geen achterwielaandrijving meer, maar gelukkig heb je wel vierwielaandrijving. En met een 0-100 km/u sprint van 4,8 seconden is er weinig reden tot klagen. Qua opties is er het nodige mogelijk, maar in principe heb je bijna niets nodig: sportstoelen, dikke wielen, M-pakket, navi, clima: het zit er allemaal op. Op zich best een aardige aanbieding in dit overzicht van goedkoopste auto’s met 300 pk, nietwaar?

MINI Countryman Cooper S JCW ALL4 (F60)

€ 63.291

Het kan natuurlijk zijn dat je een leuke auto voor erbij zoekt. Het moet iets met vijf deuren zijn. Als het kan een beetje premium en fun. Maar wel met een hoge instap, vierwielaandrijving en een automaat. Dan kom je al gauw terecht bij de Mini Countryman. Het leuke is, je kan deze als Cooper S bestellen. Dan heb de 192 pk. Maar bestel je de JCW, dan krijg je ineens 306 pk! En relatief gezien is het dus niet eens zo’n dure auto, want het is een van de goedkoopste auto’s met 300 pk!

MINI CLUBMAN Cooper S JCW ALL4 (F54)

€ 61.790

Gezocht en gevonden! De goedkoopste auto met 300 pk is een … MINI!!! Het is overigens niet zomaar een MINI, maar een Clubman Cooper S ALL4 JCW. Dat is de versie met ongeveer alles. Ondanks dat de Clubman erg veel lijkt op de reguliere Mini Cooper, is het stiekem een veel grotere auto op een groter platform. De 2.0 motor levert 306 pk en 450 Nm, die via een achttraps automaat zijn krachten afvuurt op alle vier de wielen.

Mocht je denken dat het heel erg veel lijkt qua specs op de BMW M135i xDrive, dan klopt dat ook. In technisch opzicht schelen de twee veel minder dan je zou denken afgaand op het uiterlijke voorkomen. Ondanks dat het een guitige MINI is, is het wel een snelle auto. Van 0-100 km/u in 4,9 seconden is érg vlot, evenals de begrensde topsnelheid van 250 km/u. Maar ja, het is dan ook een auto met meer dan 300 pk.

