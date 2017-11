Dit zijn ze: de vijf goedkoopste auto’s met 300+ pk

U wilt een auto met meer dan 300 pk, nieuw, maar zo goedkoop mogelijk? Dit zijn de opties!

We hebben ze maar even op een rijtje gezet: de vijf goedkoopste auto’s met meer dan 300 pk. Puur uit persoonlijke interesse om jullie van dienst te zijn natuurlijk. Wat kun je in Nederland kopen met 300+ pk? En wat moet dat dan kosten? Met een opmerkelijk goedkope nummer 1, als we hem tegen de rest van het lijstje afzetten overigens. Maar laten we de spanning opbouwen, we beginnen een aardig eindje boven de €50.000 euro en maken het dan steeds goedkoper.

5. Volkswagen Golf R – €54.349 euro

De auto voor het volk, maar dan in optimale spec. Op uw oprit vanaf €54.349 euro’s en daarmee druk hij slechts met een paar honderd euro de Ford Focus RS uit deze top 5. Een auto met globaal hetzelfde concept: hot hatch, aandrijving op vier wielen en één van onze favoriete auto’s als het gaat om bruikbare prestaties. De Golf R is een mooie in deze lijst, maar er zijn anderen die nog minder kosten, waaronder het “minder premium broertje”, maar daarover later meer. (gallery hier)

4. Volvo S60 T6 AWD – €53.995 euro

Ooit was dit de goedkoopste auto met 300 pk, maar dat is inmiddels verleden tijd. We zouden de S60 T6 AWD een vreemde eend in de bijt kunnen noemen, simpel vanwege het feit dat het de enige non-hot hatch in de lijst is. Maar allesbehalve een saaie auto natuurlijk: 306 pk, 400 Nm en 0-100 in 5,9 seconden is respectabel voor de zwaarste auto uit deze reeks. (gallery hier)

3. Honda Civic Type R – €53.980 euro

Dit is de auto met de krachtigste viercilinder van het stel: 320 pk en 400 Nm kunt u krijgen. Bovendien geen Duitse begrenzer op het blok, dus u mag doorblaffen tot 272 kilometer per uur. Zoals men in Japan zou zeggen: “Hopla”. Dat zei de ontwerper overigens ook toen hij zijn eerste grove schets had gemaakt. En dat ontwerp heeft gewoon de serieproductie gehaald. Dit is misschien wel het meest uitgesproken scheurijzer uit de rij. En bovendien: bloed- en bloedsnel. (gallery hier)

2. BMW M140i – €53.679 euro

Let op! Wel de driedeurs aanvinken, anders is hij duurder dan alles wat hiervoor in de lijst stond. Overigens op papier misschien wel de meest verleidelijke propositie uit de lijst: achterwielaandrijving en een 3.0 zescilinder namelijk. Ook verkrijgbaar met handbak maar dan een slordige €6500 duurder dus helaas: u zult het met de automaat moeten stellen. Desondanks waarschijnlijk Wouters weapon of choice uit deze lijst. (gallery hier)

1. Seat Leon Cupra – €41.550 euro

Laat ik meteen met de deur in huis vallen: dit is bizar goedkoop. De enige in dit lijstje met een prijs onder de €50.000 euro en dan ook nog eens zo laag in de veertigers: bizar. Overigens heeft u ook nog eens keuze uit drie carrosserievarianten: de genoemde laagste prijs is die van de driedeurs SC (rijtest Cupra 290), maar de vijfdeurs Cupra (rijtest) mag mee voor €41.900 euro en de ST (rijtest Cupra 280) voor €42.900 euro. Pak je die laatste en hang je er een DSG + vierwielaandrijving onder dan ben je alsnog de goedkoopste uit deze rij: €49.900 euro. Daarmee wel mijn dubbele kinderwagen-vervoerende favoriet uit de lijst. En binnenkort met nóg meer pk’s. (gallery hier)