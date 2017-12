De 10 gaafste conceptcars van 2017

De beste hersenspinsels van auto-ontwerpers. We zetten er tien op een rij.

Laten we meteen met de deur in huis vallen: het was best lastig om deze lijst samen te stellen. Er werden het afgelopen jaar enorm veel conceptcars de wereld in geslingerd. De looks vaak futuristischer dan je netvlies kan verwerken, maar tegelijkertijd ook vaak om techniek uit te lichten die we als petrolheads op de redactie niet kunnen waarderen. Voornaamste in die reeks: autonoom rijden. We hebben niets tegen de ontwikkeling van autonoom rijden, zo lang het maar optioneel is. Hier op Autoblog HQ zijn we nog altijd van mening dat rijden een samenspel moet zijn tussen bestuurder en automobiel. Filesukkelen mag gerust autonoom gedaan worden, zodat we met de laptop op schoot content voor jullie kunnen maken, maar als de wegen leeg zijn en de tank (of accu) vol, dan moeten de handjes aan het stuur en de pedalen op de vloer kunnen.

De onderstaande lijst is er dus één van auto’s die we daadwerkelijk in productie zouden willen zien gaan. Ongewijzigd, of misschien op details aangepast om daadwerkelijk bruikbaar te zijn. U zit er klaar voor? Daar gaan we.

Lamborghini Terzo Millenio

Elektrisch, maar niet saai. Bovendien zit deze auto vol met fraaie innovatie, dankzij een samenwerking met knappe koppen van Amerikaanse universiteiten. Energie-opslag in de carrosserie, autonome techniek die je laat zien hoe je optimaal een rondje circuit kan knallen, waarna je het zelf mag proberen met een geprojecteerde “ghost-car” voor je neus, en nog veel meer. De supercar van de toekomst?

Vanda Denobrium

Een elektrische hypercar met Hollandse invloeden, want de Vanda Dendrobium die we in Genève zagen, werd ontworpen door de Nederlandse broers Andries en Marco van Overbeeke. De prestaties maken net zoveel indruk als het waanzinnige uiterlijk: 2,7 tellen naar de honderd en een top van 320 km/u. Bij genoeg animo kan het ding in 2020 van de band rollen.

BMW Z4 Roadster Concept

De BMW Z4 wordt ontwikkeld samen met de nieuwe Toyota Supra. We zagen er regelmatig spyshots en andere info over voorbij komen, maar in Pebble Beach was het eindelijk zover: de BMW Z4 Roadster Concept werd onthuld. Niet veel later konden we hem tijdens de IAA in levende lijve bewonderen en eerlijk is eerlijk: BMW heeft haar huiswerk goed gedaan. Gedrongen, strak, en 80-90% productierijp: laat maar komen die Z4 Roadster! Toffer dan de 8-Serie concept ook, maar of het genoeg compensatie is voor de oogbaltergende BMW X7? Dat oordeel laten we aan jullie.

Mazda Kai

De Mazda Kai is helaas slechts een voorbode van de nieuwe Mazda 3 en niet dé nieuwe Mazda 3. Dat is zonde, want de Kai heeft alles in zich om een epische hot hatch te zijn. Uitgerust met potentere maar efficiëntere old school verbrandingsmotoren en heerlijk agressieve looks. En die dakramen, heerlijk. Hij versloeg op de redactie nipt de Mazda Vision Coupé Concept, die alleen maar voor computerspelletjes ontworpen is.

Kia Proceed Concept

Kia flikt het gewoon weer. Wat kunnen die Koreanen ons toch hebberig maken met hun concepts. Ook in het echt viel de Proceed Concept allesbehalve tegen. Helaas zijn de productiemodellen vaak nét een stukje saaier, al laten ze met de Stinger GT zien dat ze best wat durven. Laten we hopen dat de nieuwe Proceed eenzelfde lot beschoren is, want dan lusten wij hem wel!

Honda Urban EV Concept

Misschien was deze Honda Urban EV Concept wel de publiekslieveling van de IAA 2017. De juiste mix tussen EV, hot hatchback, mooie techniek, leuke gadgets en de juiste dosis retroswag. Iedereen die we erover spraken was dezelfde mening toebedeeld: de Honda Urban EV Concept is een gaaf ding!

Peugeot Instinct

Indien gewenst volledig autonoom. Indien gewenst ook zelf te rijden. Een 300 pk plug-in hybride aandrijflijn vinden we wat aan de laffe kant, maar de looks maken het goed. Opmerkelijk zijn de vier rijmodi: twee voor actief rijden (Drive Boost of Drive Relax) en twee voor autonoom rijden (Autonomous Sharp of Autonomous Soft).

Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet

Pure over de top autoporno: de Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet. We hoeven er verder eigenlijk geen woorden aan vuil te maken. Als jij hem zelf niet wil, dan wil je Russische golddigger minnares er wel één. Kortom: bouwen dat ding, Mercedes.

Renault Zoë E-Sport Concept

De Renault Zoe is natuurlijk een compacte, relatief betaalbare elektrische auto. Betaalbare elektrische auto’s kunnen echter ook leuk zijn, zo wil Renault bewijzen. En eerlijk is eerlijk, we zijn oprecht benieuwd naar hoe deze hot-hatch presteert. Twee elektromotoren, samen goed voor 463 pk en 640 Nm koppel. U bent benieuwd hoe snel dat is? De topsnelheid valt misschien een tikkeltje tegen met 209 kilometer per uur, maar een sprint naar honderd in 3,2 seconden? Zet maar op de stoep!

Infiniti Prototype 9

Wat missen we oud-collega @mauritsh hier soms. Bijvoorbeeld omdat hij een goed punt had toen hij in één van zijn laatste artikelen voor Autoblog schreef dat dit de concept van het jaar zou kunnen worden. Hoe gaaf zou het zijn als een automerk als Infiniti dit op de markt zou durven brengen. Het is onbegonnen werk, ze zullen aan de straatstenen niet te slijten zijn, maar we hopen van harte dat het gebeurt. En mocht die elektrische aandrijflijn te duur blijken, dan opteren wij voor een V8 met straight pipes. En een pothelm met vliegeniersbril.

Dit waren onze favorieten. Welke is jouw favoriet? Of hebben we jouw favoriet over het hoofd gezien? Laat het weten in de comments!