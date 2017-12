Baby Driver krijgt een vervolg!

KOM ER MAAR DOOR!

Wie Baby Driver nog niet heeft gezien moet de prioriteiten in zijn leven echt even bijstellen. De film, die op triomfantelijke wijze opent met een driftende Subaru Impreza WRX, veranderde afgelopen zomer het landschap van met actie volgepompte autofilms. De aandacht voor de nagenoeg oneindige reeks aan Fast & Furious werd in juni even onderbroken door deze zelf uitgeroepen actie-musical, al was niet iedereen er zo over te spreken.

Hoe polariserend de film ook mag zijn, als we de regisseur en schrijver van de film (Edgar Wright) mogen geloven, kunnen we over niet al te lange tijd rekenen op een vervolg. Tegenover Entertainment Weekly deed hij het een en ander uit de doeken over zijn kaskraker en over een mogelijke sequel.

“Those talks are already in the works. The deal is being hammered out as we speak. So, hopefully, I’m going to at least write a second one. I’ve definitely got lots of ideas. Whether it’s the next movie, I don’t know. […] I would like to get back on the saddle very shortly, because — slightly beyond my control — but there was four years between The World’s End and Baby Driver. I don’t want it to be that long again. I would love to have a film out in the next two years.”

Mocht er een vervolg komen, dan kijken we hoogstens tegen een periode van een jaar of 2 aan. Als we puur afgaan op het succes van de film dan lijkt de boel in kannen en kruiken. Baby Driver leverde meer dan $ 226 miljoen op, terwijl het budget ‘slechts’ $ 34 miljoen bedroeg. Daarnaast heeft de film in zekere zin al een cult-status, aangezien de enige overgebleven WRX uit de film na een biedoorlog voor bijna $ 70.000 dollar van de hand ging.