Dit zijn de hardste stijgers in de autoverkoop van 2024

Deze vijftien merken wisten met best wat marge meer auto’s te verkopen in 2024 dan in 2023.

Het is altijd een soort ‘stop de persen!’-moment wanneer hoofdredacteur @michaelras met cijfers van BOVAG komt, in ieder geval op verkoopgebied. We hebben al weer bijna driekwart jaar van 2024 gehad en dit jaar zijn er weer genoeg trends te bemerken. We beginnen met de meest voorspelbare: wie verkocht er meer auto’s en verbeterde zichzelf?

Grootste verbeteraars

Dat lijstje is natuurlijk vrij lang, dus hebben wij de 15 merken eruit gefilterd die zichzelf het meest hebben verbeterd en procentueel het hoogste verschil neerzetten. Dit uiteraard op basis van voorlopige jaarcijfers, dus 1 januari tot en met 31 augustus voor beide jaren. Merken die in 2023 nog niks verkochten en nu een handjevol auto’s hebben we uitgesloten (en het zijn Lancia en Zeekr, weet je dat ook weer). Op volgorde:

Tesla

Verkochte auto’s 2023: 11.942

Verkochte auto’s 2024: 16.105

Stijging: 34,86 procent

Ahh, Tesla. Het lijkt ons verstandig om het even bij de feiten te houden. Namelijk dat Tesla vaak weet te stagneren, maar in 2024 het toch echt beter deed dan 2023. De hoofdreden hiervoor is dat de Model 3 in 2024 weer tractie heeft gekregen vanwege de ‘Highland’-update, maar het merk verkocht ook in 2024 al bijna 10.000 exemplaren van de Model Y ten opzichte van 8.500 in 2023. De Model Y is dan ook de best verkochte auto in Nederland tot nu toe. Het zorgt voor bijna 35 procent meer totale verkopen in 2024 en dat terwijl de Model S en Model X allebei vrijwel door de helft zijn gegaan. Die cijfers zijn echter nihil ten opzichte van de 3 en Y.

Suzuki

Verkochte auto’s 2023: 4.545

Verkochte auto’s 2024: 6.275

Stijging: 38,06 procent

Suzuki weet het steeds maar weer te presteren om hun plekje op de markt veilig te houden. Een beetje autofanaat kan waarschijnlijk niet eens alle zes modellen die ze verkopen opnoemen, maar ze doen het gewoon bijna veertig procent beter dan vorig jaar. Bij de Swift is het ietwat te begrijpen: die is dit jaar vernieuwd. De steeds ouder wordende Ignis is echter de echte scorer: 2.277 exemplaren in 2024 en 1.071 in 2023. Ook de Vitara zit met een honderdtal auto’s meer in de lift. De S-Cross daalt een klein beetje, de Swace verkocht al barslecht en nog twee minder mensen wilden er eentje en de Across moest een heuse zeven units inleveren. Een druppel op een gloeiende plaat als je stadsautootje 110 procent meer verkoopt.

Mitsubishi

Verkochte auto’s 2023: 2.079

Verkochte auto’s 2024: 3.120

Stijging: 50,07 procent

Toegegeven, wij waren nogal sceptisch over de strategie om rebadge-Renaults aan te bieden bij Mitsubishi. Maar het lijkt te werken. De Captur ASX verdubbelde bijna in aantallen (wel van 300 naar 600 stuks, mind) en de Clio Colt die er nog maar net was in 2023 schrijft nu 560 verkopen op zijn naam in plaats van 16 in 2023. Wonderbaarlijk genoeg willen ook nog meer mensen dan in 2023 een Eclipse Cross of Space Star! Elk model van Mitsubishi zit in de lift!

Aiways

Verkochte auto’s 2023: 94

Verkochte auto’s 2024: 150

Stijging: 59,57 procent

Tsja. Aiways gaat al weer een tijdje mee en in die tijd (een vijftal jaren) wist het merk enkel de U5 te verkopen in Nederland. Er komt een nieuw model, de U6, maar die is nog niet te koop. Toch wisten bijna 60 procent mensen meer ten opzichte van vorig jaar de dealer te vinden om een U5 te bemachtigen. En dat voor een model uit 2019.

Honda

Verkochte auto’s 2023: 508

Verkochte auto’s 2024: 835

Stijging: 64,37 procent

We gaan niet doen alsof 835 auto’s verkopen in driekwart jaar een hele prestatie is, maar ook Honda in de lift zien we niet vaak. Het Japanse merk heeft met de e:Ny1 nu ook een elektrisch model en daar werd er vorig jaar 1 van verkocht, nu 97. Ook vonden 223 HR-V’s een eigenaar ten opzichte van 131. De Civic en CR-V verkochten allebei met 150 stuks, 100 meer dan vorig jaar. De ZR-V wil nog niet op gang komen en de Jazz zit juist in een neerwaartse spiraal. Maar goed, wel bijna 65 procent meer auto’s verkocht.

Lexus

Verkochte auto’s 2023: 376

Verkochte auto’s 2024: 643

Stijging: 71,01 procent

Bij Lexus hetzelfde verhaal. 643 verkochte auto’s is geen gigantische score, maar wel 70 procent meer dan vorig jaar. Wederom scoort bijna geen één auto substantieel beter dan het jaar ervoor. Vrijwel alle extra verkopen zijn dan ook met dank aan de auto die collega @RubenPriest gister nog aanprees als een toffe optie: de LBX. Die was er vorig jaar nog niet, nu zijn er 315 verkocht. Ze komen eraan, Ruben!

Rolls-Royce

Verkochte auto’s 2023: 10

Verkochte auto’s 2024: 19

Stijging: 90 procent

Weer een merk waar het in absolute aantallen allemaal niet zo spannend is: Rolls-Royce. Het merk verdubbelde bijna hun verkopen, maar dat waren er tien en zijn er nu negentien. Dat terwijl het een rampjaar zou moeten zijn: vorig jaar verkocht er één Wraith, twee Phantoms, drie Cullinans en vier Ghosts. Dit jaar nul van die eerste twee en één per stuk van de Cullinan en Ghost. En die andere zeventien? Dat zijn allemaal de eerste elektrische Rollsen: de Spectre.

Lamborghini

Verkochte auto’s 2023: 23

Verkochte auto’s 2024: 44

Stijging: 91,3 procent

Bij Lamborghini blijft de Urus het prima doen met 27 verkochte exemplaren in plaats van 21 en zeven Revuelto’s ten opzichte van geen één in 2023 (toen was ‘ie er nog niet). Grappig genoeg is de grootste stijger de Huracán met tien exemplaren in plaats van twee. Nog even snel shoppen voor de Temerario komt, al is de kans groot dat het gros hiervan de Sterrato is die pas eind 2023 beschikbaar kwam.

Volvo

Verkochte auto’s 2023: 10.541

Verkochte auto’s 2024: 22.328

Stijging: 111,82 procent

Dan de merken die hun verkopen verdubbelden. Te beginnen met een merk waar de stijging in absolute aantallen ook fors is: Volvo. Er zitten flinke stijgingen in de XC40 en XC60, met in beide gevallen dik 1.500 extra exemplaren erop ten opzichte van 2023. Grappig genoeg zien we de V60 dik verdubbelen! Misschien dat het tijdelijk afschaffen van de wagons in het Verenigd Koninkrijk als een soort zwaard van Damocles voelde, al zat de S60 ook in de lift. Zelfs de XC90 wist zijn score te verdubbelen! Al gaat het daar wel om 861 exemplaren ten opzichte van 381. De echte cijferkoning is uiteraard de EX30: vorig jaar nog niet beschikbaar, dit jaar noteert hij 7.187 exemplaren.

Jeep

Verkochte auto’s 2023: 981

Verkochte auto’s 2024: 2.163

Stijging: 120,49 procent

Bij Jeep zou het ook drama moeten zijn. 193 Compassen ten opzichte van 528, zeven Cherokees in plaats van 28, zelfs de Renegade en de Wrangler doen het marginaal slechter. En toch verkocht Jeep twee-komma-twee keer zo veel auto’s als vorig jaar vanwege de Avenger. De auto van het jaar ging in 2023 242 keer over de toonbank, dit jaar 1.822 keer. Een schot in de roos.

BYD

Verkochte auto’s 2023: 702

Verkochte auto’s 2024: 1.882

Stijging: 168,09 procent

Het is bij Build Your Dreams vrij simpel: in 2023 had het merk de Han en de Tang die je maar nauwelijks ziet (en nog steeds niet), en de redelijk verkopende Atto 3. Die laatste wist het net ietsje beter te doen in 2024 met 946 exemplaren. Dat is dan ook nog steeds de topverkoper. De stijging van BYD komt vooral omdat het merk in de loop van 2024 de Dolphin, Seal en Seal U op gang lieten komen en die zijn tezamen ook goed voor een vrijwel gelijk aandeel in 900 verkochte auto’s.

Lotus

Verkochte auto’s 2023: 21

Verkochte auto’s 2024: 124

Stijging: 490,48 procent

Lotus lijkt een Cayenne-momentje te hebben. Ook al is er één extra Emira verkocht ten opzichte van vorig jaar (8 versus 7), de nog niet beschikbare Emeya is ook per tien verkocht. De heidense, doemsdag-voorspellende elektrische Geely-SUV van Lotus, de Eletre, wist met 106 exemplaren ten opzichte van veertien de cijfers van Lotus bijna keer vijf te doen.

Smart

Verkochte auto’s 2023: 80

Verkochte auto’s 2024: 505

Stijging: 531,25 procent

Smart profiteert met hun percentage van het feit dat ze in 2023 nog op gang moesten komen. Ook al moeten we 40 Fortwo’s minder opschrijven: de #1 ging van 35 naar 286 verkochte exemplaren. De #3 was er nog niet en is ook al met 219 stuks verkocht. Het loopt niet storm, maar wel vijf keer zo goed als vorig jaar.

Voyah

Verkochte auto’s 2023: 2

Verkochte auto’s 2024: 15

Stijging: 650 procent

Ook hier is het lastig om te zeggen dat Voyah nu echt aanslaat met 15 verkochte auto’s. Het zegt vooral veel over het feit dat er vorig jaar nog maar twee waren van de Free, de SUV. Dit jaar voegt Voyah naast 13 exemplaren daarvan ook de Dream MPV toe aan de lijst met twee stuks.

XPeng

Verkochte auto’s 2023: 38

Verkochte auto’s 2024: 633

Stijging: 1.565,79 procent

We hebben er één: een merk waarbij de stijging in procenten dubbel zo hoog is als het aantal verkochte auto’s in aantallen. Wederom is dat vrij simpel. Vorig jaar verkocht XPeng enkel nog de P7, een soort Tesla Model S. Die blijft zo goed als gelijk. De P5, in theorie een soort Model 3-rivaal, wist juist van 1 naar 0 exemplaren te gaan. Blijven over de G6 met 80 exemplaren en de auto die je nog wel eens ziet: de XPeng G9, een forse SUV. Van die laatste zijn er 514 verkocht en dat zijn er genoeg om de hoogste stijging te realiseren. Wederom zegt het niet zo veel over de totale aantallen.