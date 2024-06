Autoverkopen mei 2024: Tesla uit top 5

Tesla schopt het niet tot de top 5 in de autoverkopen van mei 2024!

Een schommeling van merken en modellen in het maandoverzicht van mei 2024. Daardoor vallen een aantal zaken op. We ontleden de BOVAG autoverkoopcijfers van afgelopen maand.

Autoverkoop mei 2024: merken

Het staat met koeienletters in de titel. Tesla is niet meer te vinden in de top 5. Na een succesvol eerste kwartaal, heeft het merk nu met een dipje te maken. Geen reden tot paniek, dat zie je straks terug in het lijstje met de best verkochte modellen.

Tesla verkocht in mei 2024 in totaal 1.660 auto’s. Ter vergelijking: in maart 2024 verkocht de Amerikaanse autofabrikant nog 3.957 auto’s in ons land. Daardoor valt het merk uit de top 5.

De merkdiversiteit is in elk geval hoog als het gaat om de top 5 best verkochte auto’s in mei 2024. Koreaans, Zweeds-Chinees, Japans en Duits is wat de klok slaat. De top 5 autoverkopen mei 2024 is als volgt.

Kia – 3.328 exemplaren Volvo – 3.089 Toyota – 2.163 BMW – 1.716 Volkswagen – 1.690

Autoverkopen mei 2024: modellen

Zoomen we wat verder in dan valt meteen wat op. De best verkochte merken staan niet automatisch in het lijstje best verkochte modellen. Sommige merken, zoals BMW, hebben een breed pallet aan modellen die het grotendeels aardig doen. Zo haal je toch nog de aantallen.

Andere merken, zoals Tesla, moeten het van uitschieters hebben. De Model Y is nog steeds een goede aanbieding en blijft daardoor in het lijstje met best verkochte modellen staan. Het merk teert wel echt op deze auto. De Model S en X zijn bejaard en iedereen die de vernieuwde Model 3 wilde hebben heeft er inmiddels eentje.

Kia Niro – 1.414 Tesla Model Y – 1.126 Volvo EX30 – 1.063 Volvo XC40/EX40 – 869 Kia Picanto – 704

Tesla is dus uit de top 5 qua merken, maar niet qua modellen! Sterker nog, de Model Y staat op een sterke tweede positie. De Volvo EX30 blijft enorm populair onder Hollanders, ondanks de Chinese trekjes van de auto. Zo’n badge doet toch een hoop hè. Wat ook opvalt is dat de Kia Picanto het keurig doet. Nu heb je nog de kans om zo’n nieuwe A-segmenter te scoren. Want ze zijn op sterven na dood.