Deze premium crossover zie je nauwelijks op de weg

Niet alle B-segment crossovers veranderen in goud in Nederland!

De B-segment crossovers zijn niet weg te denken uit het Nederlandse autolandschap. Het zijn vaak betaalbare auto’s voor een grote groep en dan met een hoge zit. Voor veel mensen bingo. Misschien dat ze het daarom B-segment noemen?

Het is niet zo dat alle B-segment crossovers voor verkoop-mania zorgen. Zeker niet. De dit jaar geïntroduceerde Lexus LBX is daar een goed voorbeeld van. Een hele korte samenvatting is dat de LBX het premium zusje is van de Toyota Yaris Cross. Een extra balansas laat de driecilinder wat rustiger lopen en je hebt de typische Lexus-afwerking. Het voelt daadwerkelijk meer premium aan.

Lexus LBX op Marktplaats

Het heeft zelfs de interesse van ondergetekende gewerkt, jaja! In de lente was ik koffie drinken bij een Lexus-dealer om eens te babbelen over een LBX. Het ging hier om een auto voor erbij. Helaas kwam daar niets vruchtbaars uit voort. Als kale auto vond ik het eerlijk gezegd niet Lexus-waardig en met wat -in mijn ogen- broodnodige opties om de boel aan te kleden kreeg je een prijskaartje voor de private lease waar je van je stoel valt. Uit mijn hoofd ging je naar zo’n 700 euro per maand met wat kilometers en opties op je LBX. Nee dank u.

Ik ben vast niet de enige die de Lexus LBX wel een geinige auto vind, maar de prijs wat minder grappig. De verkoopcijfers liegen niet. In de eerste zes maanden van 2024 verkocht Lexus 246 stuks van de LBX in ons land. De best verkopende Lexus van 2024 tot nu toe ja, maar geen aantallen om onder de indruk van te komen. Ter vergelijking, in dezelfde periode verkocht Toyota 4.136 exemplaren van de technisch aanverwante Yaris Cross.

Inmiddels staan op Marktplaats de eerste exemplaren van de Lexus LBX. Dit zijn voormalige demo’s of auto’s die geconfigureerd zijn om de showroom een beetje te vullen.

Demo

De LBX in dit artikel is zo’n gebruikte demo. Met inmiddels 10.000 kilometer ervaring. Precies in de kleur die ik voor ogen had. Maar dan. Het prijskaartje. Je mag de Lexus meenemen voor 45.950 euro. We hebben het nog steeds over een B-segment crossover. Voor dat geld kun je een ruimere en nieuwe Tesla Model Y kopen. Een nieuwe Volvo EX30 is zelfs voordeliger.

Tot zover mijn relaas over de Lexus LBX aan de hand van dit exemplaar op Marktplaats. Leuk ding om te zien hoor, maar die prijs hè. Ik ben er nog maar eentje tegengekomen in het wild en dat was in juni in Japan. Hier in Nederland is de LBX gevoelsmatig zeldzamer dan een Ferrari spotten. Benieuwd naar de verkoopcijfers voor de overige zes maanden van 2024.