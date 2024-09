Deze knotsgekke ijscowagen was geen 1 Aprilgrap

Nee, Hyundai toerde bloedserieus met deze i10-ijscowagen langs autoshows.

We hebben weer een bloedhete periode achter de rug (ook al lijken we er nog steeds middenin te zitten) en de kans is dus aanwezig dat jij minstens één keer de afgelopen tijd een ijsje hebt genuttigd. We verwachten niet dat je anno 2024 nog met de kids aan de hand achter een ijscowagen hebt aangerend.

Gekste ijscowagen

Dat was nog eens een tijd, dat de ijscoman met zijn omgebouwde busje met vriezer langs kwam rijden, vaak met een vrolijk deuntje (dat tijdens het langsrijden door het doppler-effect meer klinkt als een apocalyptisch scenario) en vaak gepaard met vrolijkheid, want het is zomer en het leven is geweldig, of zo. Het fenomeen is hier ietwat uitgestorven, maar in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk is de ijscowagen een fenomeen van alle tijden, zelfs heden ten dage.

Hyundai i10

Het gaf Hyundai een idee ten tijde van de i10. Om dat even beknopt door te nemen: de i10, tot voor kort de goedkoopste auto van Nederland, moest de Atos opvolgen. U weet wel, dat voor Azië ontworpen stadsautootje dat hier enkel gekocht werd door je oma om naar de markt te rijden. Ieder ander persoon wilde er zo snel mogelijk uit, al kun je er ook vrij snel onvrijwillig uit vliegen als je bijvoorbeeld wordt aangereden door een Volkswagen Polo.

Bij de Hyundai i10 was dat wel anders. De in 2008 gepresenteerde opvolger van de Atos was gebouwd met Europa in het achterhoofd. Het autootje was niet het laatste woord in verfijning, rijdynamiek of lol-factor, maar deed wat ‘ie moest doen voor 7.595 euro. En dan kreeg je zowaar een airbag.

Airco

Waar Hyundai zich echt mee profileerde: de i10 had in 2008 airco bij de standaarduitrusting! Het geeft niet dat je maar 7.595 euro te besteden had, je krijgt alsnog koude lucht op je gezicht gericht. Dat gaf Hyundai in het Verenigd Koninkrijk een idee. We hebben het vermoeden dat de brainstormsessie ongeveer zoals onderstaand ging:

Airco als standaard

Airco blaast koude lucht

Airco blaast ijskoude lucht

IJS-koude lucht

IJS-wagen

Hyundai i10 ijswagen? Hyundai in 2008, waarschijnlijk

Hyundai i10 Chilly

Het zorgde voor een auto waarvan je in de moderne wereld vrij makkelijk van veronderstelt dat het ofwel AI is ofwel een goede photoshop. Maar hij bestaat echt. Hyundai vroeg in 2008 aan automotive-artiest Andy Saunders om een Hyundai i10 ijscowagen te bouwen. En dat gebeurde.

De reden dat er vaak een busje wordt gekozen is omdat je dan al voldoende binnenruimte hebt. De i10 moest dan ook flink verbouwd worden met een soort pausmobiel-opbouw achterop. Toch is het idee wellicht niet zo gek als het lijkt. Zo lang je kan staan en bij de vriezer kan, is de i10 ijscowagen groot zat. Tot die tijd heb je een lekker zuinig autootje dat veel beter te manoeuvreren is dan een lompe bus.

Saunders zette overigens vrij letterlijk de zaag in een standaard i10 om met een op maat gemaakte ombouw de i10 ‘Chilly’ te realiseren. Daarna werd de auto een soort parelmoer gespoten met blauwe en roze accenten, naast natuurlijk een slagzin, een foto van een ijsje en allerlei andere gekke dingetjes zoals rode strepen op de banden alsof het een setje Pirelli softs uit de F1 is. Saillant detail wat ondergetekende als lampen-leen-fanaat even wil uitlichten: de achterlichten zijn gewoon de standaard units, maar dan ondersteboven gekeerd en van kant gewisseld.

Een geinig promotioneel projectje voor Hyundai. De Hyundai i10 ijscowagen heeft zelfs de showvloer van het Autosalon van Brussel gezien in 2008! Naast een scala andere promotionele doeleinden, al wordt niet duidelijk of de i10 Chilly daar ook ingezet is als echte ijscowagen. Het zou toch een makkelijke bijverdienste zijn om dan ook gelijk maar ijsjes aan te bieden.

Waar de i10 Chilly nu is? Waarschijnlijk ergens in een ondergronds depot van Hyundai UK, sinds 2008 is ‘ie niet zo publiekelijk meer getoond. Saunders werkte nog even samen met het Koreaanse merk om een promotionele i10 voor het WK en een i30 met een scharnier in het midden te maken. Het woord ‘absurdistisch’ schiet te binnen.