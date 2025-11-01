Dít zijn de snelste elektrische auto’s naar 100 km/u

En laten we wel wezen: de snelste elektrische auto’s naar 100 zijn ook vrijwel allemaal de snelste auto’s naar 100.

Er was eens een tijd dat een elektrische auto niks meer was dan een geinig probeerseltje om een uitstootloze auto te hebben. Het was geen serieuze oplossing. Helemaal niet als je iets sportiefs zoekt. De zware batterijen hadden te weinig vermogen, de accu’s waren te zwaar en de verbrandingsmotor was de standaard: je moet niks anders willen.

EV’s betekenen snelheid

Dat veranderde, en je mag zelf de Tesla Roadster of de Mercedes SLS E-Cell aanwijzen als de auto die het bewees. Toen bleek dat je dit alles zo kan ontwikkelen dat het steeds gangbaarder wordt, bleek ook dat elektrische auto’s een groot voordeel hebben. Namelijk dat de koppelkromme heel anders is dan bij een benzine- of dieselmotor. Waar die hun vermogen en koppel hebben bij een bepaald toerental, heeft een EV al zijn koppel direct.

Snelste elektrische auto’s naar 100 km/u

En dat betekent iets heel simpels: des te krachtiger je een e-motor maakt, des te sneller je cijfers neerzet waar een auto met verbrandingsmotor alleen maar van kan dromen. En dat allemaal zonder uitstoot. Het betekent ook dat je het in mindere mate kan toepassen in ‘normale’ EV’s, waardoor een ooit poepsaaie driecilinder crossover dankzij EV-voortstuwing nu dikke vermogens haalt. De droom! Toch? Nou ja, daar kan je (helemaal hier op Autoblog) ellenlange discussies over voeren, feit is wel dat dit lijstje van de snelste elektrische auto’s op basis van sprinttijd ook grotendeels kan fungeren als lijstje van snelst accelererende auto’s ongeacht de soort voortstuwing. Een nieuwe standaard is gezet.

Eervolle vermelding: Lotus Evija

2.039 pk

0 naar 100 in “minder dan 3 seconden”

De Lotus Evija maakt deel uit van een soort big three. Vrijwel tegelijkertijd kwamen Rimac, Lotus en Tesla met de aankondiging dat hun 2.000 pk sterke EV de snelste ter wereld zou worden. Rimac noteerde 1,9 seconden naar de 100, Tesla noteerde… dat de auto na acht jaar nog steeds een concept is en Lotus noteerde wel 2.039 pk en heftige cijfers, maar acceleratie heeft Lotus nooit officieel gedeeld. In vrijwel alle officiële publicaties heeft het merk het over ‘minder dan drie seconden’. Dat lijkt conservatief, minder dan twee seconden zal ook werken. Maar goed, we moeten streng zijn. Er is geen officieel cijfer voor de Evija.

Eervolle vermelding: BYD YangWang U9 Xtreme

3.018 pk

0 naar 100 in “minder dan 2,3 seconden”

Datzelfde geld voor een auto die alles in zich heeft om op plek één te eindigen in deze lijst van snelste elektrische auto’s. Drie. Duizend. Pk. Het lukte het Chinese BYD met de Xtreme-versie van de YangWang U9. Deze auto wist al als snelste EV de Nürburgring te klokken en ook sneller te kunnen dan de Bugatti Chiron SS 300+: 496 km/u. Het zijn uiterst bizarre cijfers. Maar officieel heeft BYD nog niks wereldkundig gemaakt over de 0 naar 100-tijd van de U9. De standaardversie met de helft van de pk’s doet 2,3 seconden, dus we zetten hem virtueel richting de top. Maar zoals gezegd, we moeten streng zijn.

Maserati GranTurismo Folgore

762 pk

0 naar 100 in 2,7 seconden

Het was eigenlijk een gouden strategie. Maserati zou ervoor zorgen dat al hun modellen zowel met een plofmotor als een verbrandingsmotor zouden komen. Zo kun je écht peilen wat de markt wil: de Folgore is de krachtigste, snelste en goedkoopste GranTurismo van de twee, dus hoe veel waarde hecht jij echt aan die V6? Genoeg, zo blijkt. Want deze strategie blijft beperkt tot de GranTurismo: eenzelfde strategie voor de MC20 (nu MCPura) die ook als Folgore zou komen is gecanceld. En dus blijft dit voor nu de snelste (elektrische) auto van Maserati met 762 pk over alle vier de wielen en een sprinttijd van 2,7 seconden. Het is in deze lijst de hekkensluiter qua officiële cijfers, maar dat je dan al spreekt van bijna even snel als een Bugatti Veyron spreekt boekdelen.

Audi RS e-tron GT Performance

925 pk

0 naar 100 in 2,5 seconden

Daarover gesproken: 2,5 seconden is wat de Veyron en Chiron noteerden als onofficiële snelste tijd voor een pure ICE. De vier turbo’s konden simpelweg niet sneller spoelen. Bij Audi krijg je dit cijfer in de meest opgepepte versie van hun vierdeurs sedan. De RS e-tron GT kreeg vorig jaar een opfrisbeurt met de Performance als nieuwe topper. Dankzij 925 pk schiet deze naar 100 in 2,5 seconden en zoals we weten kan dit platform nog veel meer.

Porsche Taycan Turbo GT Weissach Package

1.034 pk (1.108 met twee seconden overboost)

0 naar 100 in 2,2 seconden

Dat bewijst Porsche. Die halen er met de Taycan Turbo GT nog meer uit en als je het circuitklare Weissach Package bestelt is het helemaal feest. 0 naar 100 in 2,2 seconden in de overboost-functie die je voor twee seconden 1.108 pk geeft. Daarna heb je constant ‘slechts’ 1.034 pk. God, wat behelpen. Porsche biedt natuurlijk voldoende keuze in het Taycan-gamma, inclusief stationwagon-versies en instappers. Maar de Turbo GT bovenaan de voedselketen is de aller-, allersnelste.

Xiaomi SU7 Ultra

1.569 pk

0 naar 100 in 2,0 seconden

De Chinezen zijn dus ook gearriveerd om onze lunch te jatten. Vandaar dat boven de Porsche in de lijst van snelste elektrische auto’s naar 100 de SU7 Ultra van Xiaomi staat. Je hoeft de SU7 niet geweldig te vinden, dat is smaak. Wat wel indrukwekkend is: dit bedrijf had zo’n vier jaar geleden nog nooit een auto gebouwd en komt nu met eentje die lovende kritieken ontvangt in zijn standaardversie, en alle concurrenten zoek rijdt in zijn 1.569 pk sterke Ultra-versie. Nou is twee seconden naar de 100 niet het snelste wat het gaat worden maar vergeet niet: het is een vierdeurs sedan én de Ultra neemt ook circuitpotentie mee in de berekening. Dus wat hij niet pakt in acceleratie, pakt ‘ie in de bochten.

Tesla Model S Plaid

1.034 pk

0 naar 100 in 1,99 seconden

Nét, maar echt nét daaronder, de gouden oude Tesla Model S in zijn 1.034 pk sterke Plaid-uitvoering. De auto die het als eerst en bijna als beste deed. Dat geldt voor vrijwel alles, maar ook het feit dat dit de eerste auto is in deze lijst die naar 100 sprint in minder dan twee seconden. Namelijk 1,99 seconden. Marginaal en in de praktijk irrelevant, maar goed, het zorgt wel voor één plekje boven de Xiaomi. En voor haters van de yoke: dat is nu een optie, een rond stuur mag ook.

Pininfarina Battista

1.927 pk

0 naar 100 in 1,9 seconden

Die drie-eenheid waar we het over hadden bij de Lotus Evija, daar mag de Pininfarina Battista eigenlijk ook onder vallen. Alleen is het zo dat de Battista niet veel meer is dan een Rimac in een maatpak. De technologie in de aandrijflijn is allemaal van Rimac, het is enkel het design dat de legendarische ontwerpstudio deed. Oh ja, en Rimac temde het recept ietwat: de Nevera mocht 1.941 pk hebben en de Battista ‘slechts’ 1.927 stuks. Crimineel! Want dat leverde ook een poepslome sprinttijd van 1,9 seconden naar de 100 op.

Lucid Air Sapphire

1.251 pk

0 naar 100 in 1,89 seconden

Dat kan zelfs een vierdeurs sedan sneller! Tenminste, als je de snelst sprintende vierdeurs sedan aller tijden pakt. Best bizar dat die elektrische aandrijflijnen niks geven om de vormfactor van de auto. De corpulente Lucid Air Sapphire met zijn 1.251 pk (een prachtige 1.234 pk in Amerikaanse units) kan in 1,89 seconden naar 100 katapulteren. Amerikanen pakken altijd een mooie tweestrijd tussen Tesla en Lucid (opgericht door een ex-Tesla-medewerker) erbij, waarbij wel eerlijk gezegd moet worden dat een Sapphire twee keer zo duur is als een Plaid. De rekensom is dan ook dat je bij een Sapphire 1.300 euro per 0,01 seconde betaalt. Je moet het net willen.

Aspark Owl

1.953 pk

0 naar 100 in 1,78 seconden

Een wattes? Ja, het project om de snelste elektrische auto ter wereld te maken uit Japan stamt alweer uit 2019, maar wist in die tijd nog niet echt dezelfde prestige te pakken als concurrenten. Het gloednieuwe bedrijf Aspark kwam uit het niks met een auto die het drietal Evija, Nevera en Roadster niet enkel bijbeent, maar aftroeft. Dankzij 1.953 pk en een bizar aerodynamisch laag silhouet kan deze 2,5 miljoen kostende hyper-EV naar 100 sprinten in 1,78 seconden! En het is geen tijdelijke burst, want hij torpedeert door tot 438 km/u, bewezen. Je kan één van de 50 stuks kopen. De vraag is of je (of iemand) dat doet.

Rimac Nevera R

2.136 pk

0 naar 100 in 1,72 seconden

Bovendien kwam Rimac vorig jaar als ultra-EV-merk met tegengeluid, want ze willen hun koningstitel prolongeren. En dat lukt: de Rimac Nevera R is de snelste elektrische auto naar 100 km/u. De al niet misse 1.941 pk van de Nevera werd opgevoerd naar 2.136 pk voor de hardcore R-versie. Dat betekent ook dat de hypercar nu sneller van zijn plek komt. Rimac verwachtte een al misselijkmakende 1,74 seconden, maar ze hebben het nu getest en hij was nog sneller: 1,72 seconden naar de 100. Goedemorgen. Het zijn dit soort cijfers die ons doen twijfelen of sneller wel mogelijk is: niet eens technisch, maar in hoeverre je iemand kan vinden die het kan testen zonder dat zijn ingewanden een gat in de stoel drukken.