Snelste EV ter wereld haalt 438 km/u vlakbij Winschoten

Ja, dat gaat je met jouw Tesla niet lukken. De snelste EV ter wereld is écht snel

Geheel toevallig reed ondergetekende achter een Porsche Taycan Turbo S en BMW i7 M70 op de Autobahn. Dat zijn zo ongeveer de twee dikste elektrische auto’s van het moment.

Ze zijn beide Duits, dus komen ze uit de voeten op een onbegrensd stuk snelweg. Ondanks dat ze enorm snel kunnen accelereren, valt de topsnelheid relatief gezien mee. Het was dan ook niet lastig om met die diesel voorbij te stomen.

Je zou dus kunnen aannemen dat topsnelheid niet het sterke punt is van een elektrische auto. Dat is echter niet het complete verhaal: veelal wordt de topsnelheid van een EV begrensd vanwege de actieradius, niet zozeer omdat je geen hoge snelheid kunt bereiken. Dat kan namelijk wel!

Aspark SP600 (welke anders?)

Dat bewijst de snelste EV ter wereld. Verwacht maar dat er meerdere merken zijn die hier aanspraak op willen maken. Tot voor kort was de Rimac Nevera de snelste elektrische auto ter wereld, maar nu is dat deze bolide. Zoals jullie kunnen zien is het een Aspark SP600.

Deze elektrische hypercar kennen jullie wellicht van de wonderlijk genaamde ‘Owl‘. Aspark is een Japans werk, alhoewel deze auto uit Italië komt. Ach ja, jouw Zweedse Volvo komt ook uit China en een typisch Duitse BMW 2 Serie komt uit Mexico.

De Aspark wordt gebouwd door M.A.T., wat staat voor Manifattura Automobili Torino. Deze toko bouwt vaker speciale sportwagens in lage oplage voor diverse merken, zoals de nieuwe Stratos, Apollo IE en diverse speeltjes van Glickenhaus. De Aspark SP600 is een auto die enkel en alleen gebouwd is voor snelheid, range is niet zo belangrijk.

Om te kijken hoe snel de auto nu echt is, gingen de Japanners en Italianen naar Duitsland. Nee, niet naar de Autobahn of Hockenheimring, maar naar Papenburg. Papenburg ligt vlak over de grens, vlakbij Winschoten. Die keiharde autonieuws komt dus echt heel erg dichtbij zo. Papenburg is een ovaal circuit met twee enorm lange rechte stukken. Ideaal voor topspeedruns.

Hoe snel is de snelste EV ter wereld?

De topsnelheid van de snelste EV ter wereld bedraagt 438,7 km/u. Daarmee is de Aspark SP600 km/u 26,7 km/u sneller dan de Rimac Nevera. Achter het stuur zat niemand minder dan Marc Basseng, die destijds ook het ronderecord van de Nürburgring Nordschleife pakte met een Pagani Zonda R.

Er zijn in Europa niet heel erg veel locaties waar je écht hard kunt rijden. Nardo is een mogelijkheid, maar een kombaan is op dit soort snelheden niet ideaal. De frictie de je hebt in een bocht benadeeld de topsnelheid.

De beste locatie voor hoge snelheden is Ehra-Lessien, maar dat is eigendom van Volkswagen. Die laten alleen hun eigen producten toe. Wat dat betreft is Papenburg een perfect alternatief. Saillaint detail, Papenburg ligt valk aan de A31, daar waar @jaapiyo, @loek en ondergetekende de high speed runs doen met de auto’s uit de Autoblog Garage.

Check hier de bewegende beelden:

Meer lezen? Dit zijn de snelste EV’s die je nu kunt kopen!