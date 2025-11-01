Gaat dit merk net zo’n heropleving beleven als Spyker?

De tijd zal het leren. Het is in elk geval een dappere poging.

In al die jaren dat Spyker op z’n gat lag hier in Nederland, werden ze aan de andere kant van de plas wél enthousiast van dit historische merk. Inmiddels zie je de auto’s van Spyker voor hoge bedragen van eigenaar wisselen op veilingen in de Verenigde Staten. De zoveelste doorstart in 2025 kan wat dat betreft wel een succes worden.

Dat komt vooral omdat de Verenigde Staten een wat aparte markt is. Daar zijn autoliefhebbers verzot op analoge auto’s. Moderne auto’s bieden niet echt meer dat analoge gevoel en dus gaan petrolheads met diepe zakken elders shoppen. Met die informatie in je achterhoofd kan de komst van TVR naar Amerika best een succesje worden.

Lange tijd leek TVR voorgoed verdwenen, opgeslokt door de tijd en regelgeving. Even leek TVR bezig met een wedergeboorte, er zou zelfs een compleet nieuwe Griffith komen. Dat is allemaal dood, maar een andere partij is nu bezig met een Amerikaanse lancering van het merk.

Het verhaal begint bij twee Britten met benzine in het bloed: Andi Hughes en Gavin Bristow. Road & Track omschrijft het verhaal. Beiden zijn techneuten met een carrière bij grote namen als Jaguar Land Rover en Rolls-Royce. Toen Hughes naar Californië verhuisde, moest hij zijn geliefde TVR verkopen. De auto was simpelweg niet te importeren door Amerikaanse regelgeving. Toch bleef het kriebelen. Na jaren van andere auto’s vond hij uiteindelijk weer een oude liefde: een TVR Cerbera, eindelijk oud genoeg en legaal om te importeren.

Samen met Bristow besloot hij de droom groter te maken. Zo ontstond TVR Garage, een bedrijfje dat zich richt op het importeren, onderhouden en verkopen van TVR’s in Amerika. Hun doel: het merk een tweede leven geven, maar dan op hun eigen manier.

Een niche met passie

De uitdagingen waren niet mals. Onderdelen zijn schaars en voor service ben je zo goed als op jezelf aangewezen. En dan nog de Amerikaanse regelgeving, die streng toeziet op motorwissels en importleeftijden. Toch wisten de twee, met hulp van Britse TVR-specialist Straight Six, een betrouwbare onderdelen- en servicelijn op te zetten.

In hun werkplaats in Tucson worden de auto’s volledig nagekeken en voorzien van moderne hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld OBDII-modules. Zo kunnen ze op afstand diagnoses stellen en klanten helpen.

Hun aanpak werpt vruchten af: TVR Garage verkocht inmiddels vier auto’s, heeft een kleine showroom in Las Vegas en mikt op een rustig maar constant ritme van een paar auto’s per jaar.

De demonstratieauto van TVR Garage zegt alles: een Tuscan Speed Six S uit 2001, een zeldzaamheid, zelfs in Europa. Geen ABS, geen tractiecontrole, geen elektronische vangnetten. De 4.0-liter zescilinder en bijna 400 pk aan vermogen maken dit een heel pure sportauto.

Wat dat betreft kan dit een echt succes worden. Op kleine schaal TVR’s aanbieden voor de Amerikaanse autoliefhebber met diepe zakken. TVR is een mooi merk, dus wat dat betreft top dat het zo nog kan bestaan. Toch?