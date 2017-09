Dit zouden de karakters uit Game of Thrones rijden

Spoiler alert: Emilia Clarke gaat voor een Macca.

Game of Thrones is nog steeds heet in serie-land. De show baseert op de verhalen van George R.R. Martin en loopt al sinds 2011. Babe Emilia Clarke speelt er een rol in en zij speelt ook in Terminator Genisys. Ik zou je er meer over willen vertellen, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik hélemaal niks heb met fantasy-meuk. Stelletje nerds. Ga lekker LARP-en met je spitse elflord-oortjes.

Enfin, desalniettemin graaf ik deze fotoshops van Javier Oquendo voor publicatie Car Keys wel. Daar er onder de reaguurders waarschijnlijk wel GoT-adepten zitten én het over auto’s gaat, wilde ik je ze niet onthouden. Op de foto’s staat onder andere een McLaren P1 met een draak, een Rolls-Royce Phantom, een gave Ferrari F12tdf en een Djèk F-Type met een wolf. Doe ermee wat je goed acht en euhm, sorry. Je kan niet overal een expert in zijn…