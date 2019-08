DMC maakt Lamborghini Urus tot asociale breedkikker

Hou er rekening mee dat de Lambo een beetje kan uitsteken in het parkeervak.

Hoe maak je van een lompe Lamborghini iets lompers? Door het ding op een achterlijke wijze aan te pakken natuurlijk. DMC heeft de Urus een tandje breder gemaakt. De tuning is professioneel uitgevoerd zonder lelijke naden na te laten. Wie niet beter zou weten zou denken dat deze Urus een extra bordje Brinta heeft gegeten als ontbijt.

DMC omschrijft het project als de URUS STAGE 1 (WIDE BODY). Uiteraard met hoofdletters, dat maakt extra indruk. De SUV is niet alleen breder gemaakt. Het apparaat is ook nog eens sneller. De 4.0-liter turbo V8 is gekieteld naar 800 pk, een toename van 160 pk in vergelijking met een standaard Urus. Alle panelen van de widebody zijn op maat gemaakt voor de Urus, zodat het geheel mooi aansluit op het origineel. Klanten kunnen kiezen voor 22 of 24-inch velgen. De banden zijn met maximaal 355/25R24 flinke units.

De widebody kost 9.990 dollar. Wil je de wielen, carbon fiber extra’s en de ECU tuning dan kost het totaalpakket maar liefst 59.990 dollar. Een heftige prijs bovenop een Urus, maar dan je heb wel iets heel diks op de oprit staan. Letterlijk.