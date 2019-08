VT 1 België: zo doet Albon het in vergelijking met Verstappen

De zomerstop is voorbij. We gaan weer rijden.

Alexander Albon in een stoeltje van Red Bull Racing. Dat zijn de beelden waar de F1 deze eerste vrije training in België mee opent. Vervolgens een Pierre Gasly die een stapje terug heeft moeten doen en zit in de auto van Toro Rosso. De weersomstandigheden zijn uitstekend, met een graad of 19 en een zonnetje aan de hemel.

Max Verstappen, met zijn kersverse helm, heeft er zin in. Als eerste coureur knalt hij de prachtige baan van Spa-Francorchamps op. Een niet gebruikelijk beeld voor Red Bull, normaal gesproken starten ze wat later. Na een verkennend rondje keert Verstappen terug de pits in. Williams zet Formule 2-coureur Nicholas Latifi in het stoeltje van de auto van George Russel. Halverwege de training problemen voor Lewis Hamilton. I lost power, aldus de Brit op de boordradio. Op een snelheid van zo’n 100 km/u sukkelt hij over het circuit, even later lijkt de power weer terug te zijn. Het is aan de engineers om te kijken wat er precies aan de hand is of was. Zowel Kubica als Daniil Kvyat maken een schadevrije spin in de bocht voor start-finish.

UPDATE: Lewis had a problem with the throttle pedal on his first run. It is now being changed 🛠 #BelgianGP pic.twitter.com/RcPE8lNWKn — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) August 30, 2019

Met nog een uur op de klok komt er een virtual safety car. Er liggen kleine onderdelen van Racing Point op de weg. Zonder iets te raken verliest de auto van Stroll stukjes van de auto. Het lijkt los te zijn geschoten. Verstappen zet een voorlopige snelste tijd neer met 1:45.803. Zijn kersverse collega Albon kan daar in eerste instantie niet aan tippen met een 1.157 achterstand op de tijd van de Nederlander.

VIRTUAL SAFETY CAR We have some debris on the track, and it's come from Lance Stroll's engine cover 👀#F1 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/4XN5hBHnYo — Formula 1 (@F1) August 30, 2019

Op een rustige baan zet Carlos Sainz de tweede tijd neer met +0.754 op Max. Op P3 en P4 staan Ricciardo en Albon. De meeste teams doen het rustig aan in de laatste drie kwartier van de eerste vrije training, waardoor er geregeld weinig verkeer is op het circuit. Met nog 35 minuten op de klok komt Hamilton weer naar buiten. De Mercedes-rijder heeft door problemen met zijn motor nog geen tijd gezet. Even later weet Ricciardo zijn tijd te verbeteren en noteert hij de tweede plek. Daarna komt Hamilton terug de pits in, de problemen zijn nog steeds niet voorbij en vooralsnog staat er geen tijd achter de naam van de wereldkampioen. Dan is het Leclerc die P1 van Verstappen afsnoept. Luttele seconden later doet Vettel er nog een schepje bovenop. De Duitser pakt P1 met een tijd van 1:44.574. Verstappen weet zijn tijd te verbeteren, maar doet het niet beter dan de Ferrari’s.

And all of a sudden it's all change at the top The Ferraris are now P1 and P2 Sebastian Vettel roars to the top of the timesheets with a 1:44.574 🔥#F1 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/Bb222qnpYd — Formula 1 (@F1) August 30, 2019

Eindelijk zet Hamilton zijn eerste tijd neer. Die is op dat moment goed voor P10 met 1.47.066. Albon en Verstappen zitten op twee tienden van elkaar in tijden, het gat tussen de twee lijkt nu klein. De voormalige teamgenoot van Verstappen, Pierre Gasly, moet het doen met een P18, achter Kvyat. De problemen voor Hamilton lijken verleden tijd, hij weet zijn tijd op de mediums te verbeteren en gaat naar P6. In de laatste 20 minuten bestaat het topveld uit Ferrari’s, de Red Bulls en dan Mercedes. Uiteindelijk is dit het resultaat van de eerste vrije training:

1. Vettel (Ferrari)

2. Leclerc (Ferrari)

3. Verstappen (Red Bull)

4. Albon (Red Bull)

5. Bottas (Mercedes)

6. Hamilton (Mercedes)

7. Stroll (Racing Point)

8. Ricciardo (Renault)

9. Perez (Racing Point)

10. Sainz (McLaren)

11. Hulkenberg (Renault)

12. Norris (McLaren)

13. Räikkönen (Alfa Romeo)

14. Grosjean (Haas)

15. Giovinazzi (Alfa Romeo)

16. Magnussen (Haas)

17. Kvyat (Toro Rosso)

18. Gasly (Toro Rosso)

19. Latifi (Williams)

20. Kubica (Williams)