DMC maakt de allersnelste SUV nog sneller

Geen extreme optische tuning voor de Britse mastodont.

Er zijn al diverse pimp-pakketjes beschikbaar voor de SUV van Bentley. Of ze ook zo subtiel zijn als de Bentayga (rijtest) van DMC? Bij Mansory is subtiel in elk geval niet het juiste woord. Wie een wens heeft voor meer performance, maar de looks van de Bentayga niet te opvallend wil maken, kan nu aankloppen bij DMC. De tuner komt met een kit voor de Bentayga. Het grootste feest speelt zich onder de motorkap af.

Maar daarover straks meer. We beginnen met het uiterlijk. DMC heeft voor de SUV een carbon frontlip, spoiler, spiegelkappen en diffuser ontwikkeld. Daarnaast kreeg de Bentayga nieuwe schoenen aangemeten. De velgen zijn leverbaar met een grootte vanaf 22-inch. Kan comfort je gestolen worden, dan is het mogelijk om de velgen ook in 24-inch te krijgen.

Dan de power. Bentley omschreef de Bentayga bij de introductie als ‘the world’s fastest SUV’. DMC tilt die uitspraak naar het volgende niveau. De 608 pk/900 Nm sterke W12 kreeg een oppepper en is nu goed voor 705 pk en 1055 Nm aan koppel. Het gevaarte heeft met de tuning een topsnelheid van 310 km/u. Negen km/u harder dan het origineel. DMC noemt het monster de ‘Bentayga Gigante’.