VT 2 België: Ferrari de snelste, Max blijft steken op P6

En zo verliep het tijdens de tweede vrije training.

In vergelijking met de eerste vrije training is de temperatuur lekker opgelopen. Het is 24 graden in België met een baantemperatuur van 39 graden. In het eerste halfuur pakt Leclerc de eerste plaats, gevolgd door Verstappen op twee. Het verschil is overigens zeer minimaal met +0.017. Mercedes, in elk geval Lewis Hamilton, heeft de juiste draad weer gevonden. Hamilton staat voor Bottas op plek drie, Bottas op vier. De top vijf wordt in het eerste halfuur afgesloten door Vettel. Met een uur op de klok klaagt Max over de radio over een verlies aan power. De auto komt terug de pits in en de monteurs van Red Bull gaan kijken wat er aan de hand is.

📻 Verstappen: "I'm losing power" And a few seconds later he returns to the garage to investigate the issue 👨‍🔧#F1 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/C8kHDXQqSL — Formula 1 (@F1) August 30, 2019

Vettel weet zijn tijd te verbeteren en komt boven Leclerc met een tijd van 1:44.753. Kort daarna pakt Bottas P2, gevolgd door Perez op P3. De Racing Point-rijder kan goed meekijken met het hoge tempo op Spa. Die derde plek is van korte duurder, want die pikt Hamilton even later weer in. Leclerc rijdt een sterke ronde en pakt 1:44.123. Albon pakt de achtste tijd na een ronde verbetering. Vervolgens komt Max naar buiten op de softs na een tijdje in de pits te hebben gestaan.

And Vettel is leap-frogged by his team mate, as Charles Leclerc goes into P1 🔥 His 1:44.123 is the fastest time of the entire day so far#F1 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/lsXdBtPLfS — Formula 1 (@F1) August 30, 2019

Verstappen blijft op P6 staan na een poging om een snellere ronde te rijden. In de eerste sector doet hij geel, daarna groen en daarna weer geel. Dit laatste kwam mede doordat hij verkeerd remde in de laatste bocht. In de laatste 14 minuten klaagt Max opnieuw op de radio. Vermogensverlies én het gaat niet helemaal lekker met het remmen. In de laatste vijf minuten komt de virtual safety car. De auto van Perez staat in de fik. Veel rook, weinig vlammen. Het lijkt mee te vallen. De sessie wordt vervolgens gestopt en daarmee komt een einde aan de tweede vrije training.

1. Leclerc (Ferrari)

2. Vettel (Ferrari)

3. Bottas (Mercedes)

4. Hamilton (Mercedes)

5. Perez (Racing Point)

6. Verstappen (Red Bull

7. Räikkönen (Alfa Romeo)

8. Stroll (Racing Point)

9. Ricciardo (Renault)

10. Albon (Red Bull)

11. Sainz (McLaren)

12. Grosjean (Haas)

13. Hulkenberg (Renault)

14. Kvyat (Toro Rosso)

15. Norris (McLaren)

16. Giovinazzi (Alfa Romeo)

17. Gasly (Toro Rosso)

18. Magnussen (Haas)

19. Russel (Williams)

20. Kubica (Williams)