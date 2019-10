“Dodelijk Tesla-ongeval te wijten aan falende deurgrepen”

Da's een hard verwijt.

Uiteraard geen slecht woord over dodelijke ongelukken. Iedereen wil na een rit in de auto heelhuids aankomen op de plek van bestemming. Wanneer dat niet lukt, wil je in ieder geval antwoorden. De toedracht van een ongeval in de VS met een Tesla Model S lijkt duidelijk. De auto van een 48-jarige Amerikaan raakte van de weg tegen een boom. Dat was te veel voor de batterijen en die vlogen dan ook in brand. Omstanders wilden helpen, maar de deuren van de auto gingen niet open.

Dat komt omdat de deuren van de Model S verzonken deurgrepen hebben. De auto voelt aan wanneer jij de deur wil openen en dan pas komen de hendels naar buiten. Leuk, maar dat werkt elektronisch en kennelijk was er een storing in het elektrische circuit door de brand. Omstanders hebben de man niet uit de auto kunnen redden en hij overleed. Dat is allemaal slecht nieuws. Maar volgens de advocaat van de Tesla-bestuurder (die zijn nabestaanden vertegenwoordigt), Stuart Grossman, is het daarom Tesla die de man heeft ‘laten overleden’.

De man durft zelfs te stellen dat het de schuld is van de technologische vooruitstrevendheid van de elektrische auto. Of in de woorden van Grossman:

“The fire engulfed the car and burned Dr. Awan (de overleden Tesla bestuurder, red.) beyond recognition — all because the Model S has inaccessible door handles, no other way to open the doors, and an unreasonably dangerous fire risk. These Model S defects and others rendered it a death trap.”

Grossman durft zelfs te stellen dat de auto zo technologisch geavanceerd is dat je beter een Chevrolet pickup kunt kopen. Ook als Dr. Awan een Mercedes had gekocht, “was hij nu niet overleden”. Nou, Tesla en hun bovengemiddeld beoordeelde veiligheidsmeting hebben het zwaar in deze rechtszaak. De advocaten van Tesla zijn nog niet in actie gekomen en reageren ook nog niet op deze publiek gemaakte aanklacht.

De uitspraken van Grossman zijn natuurlijk nogal aangedikt. Oké, er zijn meerdere ongelukken gebeurd waarbij Tesla’s in brand vlogen en ja, dat moet zo veel mogelijk voorkomen worden, maar een groot deel van de technologie is juist bedoeld om de rit veiliger te maken. Dat de deurgrepen niet open gingen is niet best en daar is ruimte voor onderzoek. Wordt vervolgd, dus. (via The Washington Post)

