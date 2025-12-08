Groter, sneller of bizar: BYD doet het

Auto’s die kunnen drijven, EV’s met 3.000 pk en de grootste fabriek ter wereld. Welkom bij BYD.

We kunnen natuurlijk al lang niet meer om BYD heen. Het Chinese concern verkoopt meer auto’s met een stekker dan Tesla, een deel daarvan heeft overigens nog steeds een verbrandingsmotor. De fabriek van BYD is veel groter dan iedere megafactory van Tesla, ambitie hebben de Chinezen in ieder geval wel.

In de video rijd ik een zwembad in met een auto en zink ik niet. Als je wilt demonstreren dat jouw SUV heel goed zandduinen kan bedwingen, maar er geen zand in de buurt is. Wat doe je dan? Dan leg je een kunstmatige zandduin aan.

Die skihelling met 6.000 ton zand ligt naast het nieuwe testcircuit van BYD. Daar mocht ik met de snelste auto ter wereld (qua topsnelheid) twee hele (korte) rondjes op het circuit rijden. Gelukkig biedt China nog veel meer, op autogebied en qua cultuur(shock). Alle reden om de video te kijken dus….