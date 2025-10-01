Autoblog Spots Uploterij: win een cadeaubon t.w.v. €100

Iedereen maakt evenveel kans, ongeacht je fotografieskills!

Er worden op Autoblog Spots veel gave foto’s geüpload en dat mag best beloond worden. Sowieso geven we iedere maand al een cadeaubon ter waarde van €100 weg aan de winnaar van de Foto van de Maand. Daarvoor moet je natuurlijk wel de beste foto maken, maar deze maand maakt iedereen kans.

Met ingang van oktober introduceren we namelijk een maandelijkse Uploterij op Autoblog Spots. Wat houdt dit in? Heel simpel: iedereen die uploadt maakt kans op een bol.com cadeaubon van €100.

De winnaar wordt gekozen op basis van een random geselecteerde spot. Dat betekent: hoe meer je upload, hoe meer kans je maakt. Foto’s van auto’s in het wild, foto’s van evenementen of foto’s van je eigen auto: het is allemaal welkom op Autoblog Spots! Intussen loopt ook de Foto van de Maand gewoon door. Met alles wat je uploadt maak je dus dubbel kans op een cadeaubon van €100!

Headerfoto: Porsche Carrera GT, gespot door @europeancarshotsinsta