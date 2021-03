Stichting Tesla Claim verliest eerste rechtszaak tegen Tesla - Autoblog.nl

Het is nog niet dé rechtszaak, maar slechts een ‘proefproces’ die Stichting Tesla Claim heeft verloren.

Slecht functionerende AutoPilot, ruitenwissers die het al helemaal niet doen, deuren die zelf wel bepalen wanneer ze wel of niet open willen gaan… Volgens de mannen en vrouwen achter Stichting Tesla Claim is er van alles mis met de elektrische Amerikaanse auto’s. Daarom dat ze vorig jaar dan ook begonnen met de stichting. Het idee is om zoveel mogelijk gedupeerde klanten te verzamelen en met z’n allen naar de rechter te stappen.

Onlangs spanden twee bestuursleden van de stichting een eerste rechtszaak aan tegen Tesla, legt voorzitter Sieger Suurbier uit aan de BNR Nationale Autoshow. In ieder geval een van deze bestuursleden had een dikke Model S P100D en wilde hier graag soms sportief mee rijden. Daar had de Tesla echter minder zin in, want hij ging kennelijk stuk. De aandrijfassen gingen kapot. Deze werden vervangen, maar twee weken later gingen ze weer stuk. Op hun site plaatsen ze een hele brief met alle problemen, waaronder een brakke Ludicrous-functie en krassen en deuken bij aflevering.

Het bestuurslid wilde daarom de koop ontbinden, iets waar Tesla minder zin in had. Daarom stapten de twee bestuursleden naar de rechter. Het mooie voor de stichting was weer dat ze dit konden gebruiken als proefproces. Hoe zou de rechter reageren? Welke argumenten werken wel, welke niet? Hoe ver kunnen we gaan? Deze vragen hoopte de stichting met het proefproces, zoals ze het zelf noemen, te beantwoorden.

Wat was het oordeel van de rechter? Dat Tesla de auto niet hoeft terug te kopen. Suurbier denkt dat de stichting in het pleidooi te veel ging over het rijgedrag van de dikke Tesla, in plaats van de veiligheid van de auto. Daarbij keek de rechter naar twaalf willekeurige Tesla-rijders, die geen last hadden van de genoemde kwaaltjes. Dit waren overigens geen P100D’s en het waren bestuurders die ‘voorzichtiger rijden’, schetst Suurbier. Deze vergelijking vond de stichting dan ook niet helemaal eerlijk.

Betekent dit dat de hele massaclaim van de stichting van de baan is? Nee, dat sowieso niet. De bestuursleden willen eerst in deze specifieke zaak hoger beroep aantekenen. Maar als ook de hogere rechter besluit dat Tesla de auto niet hoeft terug te kopen, dan wil Stichting Tesla Claim alsnog doorgaan met de rechtszaak namens alle ‘gedupeerden’. “Ik denk dat we aan de leden verschuldigd zijn om de rechter de uitspraak te laten doen dat alle auto’s goed zijn”, zegt Suurbier. Nu vertegenwoordigt de stichting iets meer dan driehonderd auto’s. Ter info: afgelopen oktober ging het nog om zo’n 120 auto’s. Wanneer die massaclaim naar de rechter gaat, is nog niet duidelijk.

Verder in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow: Wouter en Meindert praten met Bovag-voorzitter Han ten Broeke en LeasePlan-directeur Sander Pleij praten na over het BNR Autodebat. En verzekeraar Aon introduceert Care to Drive.

Foto: Tesla Model X 90D van @Emping, via Autojunk.nl.