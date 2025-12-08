Is de nieuwe Mercedes GLB stiekem een omgebouwde Smart?

Je zou het bijna denken…

Mercedes trok vandaag het doek van de gloednieuwe GLB. Deze ziet er in grote lijnen uit zoals we verwacht hadden. Een blokkendoos met de monobrow van de nieuwe CLA. Er waren echter diverse mensen die vooral moesten denken aan een auto van een ander merk: de Smart #5.

Dat is helemaal geen gekke gedachte, want als je deze auto’s naast elkaar zet zijn er inderdaad veel overeenkomsten. De daklijn, de raampartij, de rechtopstaande achterruit en de algehele proporties: het lijkt allemaal sprekend elkaar. Heeft Mercedes niet gewoon stiekem een Smart #5 zitten verbouwen?

Dat is natuurlijk mogelijk, want Smart is nog steeds voor 50% in handen van Mercedes. Toch is de GLB géén omgebouwde Smart. De twee auto’s staan echt op verschillende platforms. De Smart #5 staat op het PMA2+-platform van Geely, terwijl de GLB op het nieuwe MMA platform staat van Mercedes. Wel zijn het beide 800V-platforms.

De overeenkomsten in het design berusten dus op toeval. Of nou ja, toeval… De Smart #5 gebruikt weliswaar Chinese techniek, maar is ontworpen door het designteam van Mercedes. En kennelijk lag de Smart #5 nog vers in het geheugen bij het ontwerpen van de nieuwe GLB.

Overigens lijken de auto’s niet alleen op elkaar, ze zijn ook ongeveer even groot. De Smart #5 is 4,7 meter lang, de GLB 4,73 meter. Met de Smart heeft Mercedes dus wel gewoon een concurrent uit eigen huis.