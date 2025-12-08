Nieuwe 5 Serie-concurrent met verbrandingsmotor komt uit zeer onverwachte hoek!

Het Mercedes-gelieerde merk bouwt een eigen E-klasse.

Geinige tweezittertjes maken is al even niet meer rendabel genoeg voor Smart. Het merk heeft zich als deelproject van Geely en Mercedes getransformeerd tot een bouwer van EV’s en crossovers. Al komt de lollige tweepersoons-Smart wel weer terug! Goed, het blijft daar blijkbaar niet bij. Smart laat de #6 zien, wat de eerste sedan van het merk ooit is.

Op de Chinese overheidswebsite moeten Chinese fabrikanten hun producten indienen inclusief achterliggende informatie en foto’s. Zo ook automakers. Via deze weg komen we aan de beelden en specificaties van de Smart #6.

Het lijkt erop dat Mercedes deze keer geen of weinig invloed heeft gehad op het ontwerp. Waar de #1, #3 en #5 nog duidelijk Smart-styling hebben, kunnen we dat van de hashtag 6 niet zeggen. Sterker nog, de afbeeldingenzoeker van Google ziet niet het verschil tussen deze Smart en de Zeekr 007 en Leapmotor B05. Ik neem het Google zeker niet kwalijk.

De langste Smart ooit

Is er dan nog wel iets bijzonders aan de buitenkant van de 6? Nou, hij deelt zijn basis met de Chinese #5 EHD. Net als de #6 is dat een plug-in hybride. Zo meer over de aandrijflijn, maar eerst: hoe groot is dit ding nou eigenlijk? Nou, hij gebruikt de langste wielbasis die Smart ooit heeft gebruikt. De afstand tussen de assen is 2,926 meter.

Verder is de koets 4,906 meter lang, 1,922 meter breed en 1,508 meter hoog. Daarmee is de Smart iets korter en smaller dan de huidige 5 Serie, maar wel een paar centimeter hoger. De 6 komt qua afmetingen nog iets meer in de buurt van de E-klasse van ome Mercedes.

Je ziet het niet op de foto’s, maar de bovenkant van de achterklep bestaat deels uit een spoiler. Die kan omhoog komen om de luchtstroom over de bips te veranderen. Aan de voorkant vinden we dan weer een Lidar-taxibordje boven de voorruit, wat mogelijk duidt op zelfrijdende functies. Er zijn nog geen beelden of andere informatie over het interieur.

Specificaties

De aandrijflijn dan. De basis is een 1,5-liter viercilinder turbomotortje. Deze verbrandingsmotor krijgt hulp van een 120 kW sterke elektromotor. Samen zijn ze goed voor 435 pk. Lang niet gek. Ook het opgegeven verbruik is niet slecht: 3,9 liter benzine op 100 kilometer, oftewel 1 op 25. Volgens de Chinese CLTC-meetmethode moet je er maximaal 1.810 kilometer ver mee kunnen komen als de batterij en benzinetank helemaal vol zitten. Rij je enkel elektrisch, dan haal je 285 kilometer. Zover komen huidige Europese PHEV’s niet op enkel de elektromotor.

Er zijn nog geen indicaties dat de plug-in hybride #5 en #6 buiten China worden verkocht. Als wij straks allemaal in een PHEV van BYD of Leapmotor rijden, zal dat vast anders zijn. Zou Smart daarop durven gokken?