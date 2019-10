Binnenkort rasechte Britse power op twee wielen

AML is weer iets aan het bekokstoven.

Aston Martin is als een gek modellen op de markt aan het zetten. Naast het vaste gamma, bestaande uit de Vantage, DB11 en DBS, komt er een hele rits modellen op de markt. Een hele rits middenmotor-supercars, waar collega @jaapiyo heel blij van wordt, een SUV en zelfs woonhuizen. Zoiets gebeurt bij een merk waar het geld vloeit als water. Dat is niet helemaal waar: Aston Martin verkeert juist in zwaar weer. Die SUV komt geen minuut te laat: die moet flink geld in het laatje gaan leggen. Anders is het snel klaar met AML en hun ‘ludieke projecten’.

Toch is er altijd ruimte voor meer. Een markt die Aston nog niet bezet is de markt der motorfietsen. Daar wil het merk verandering in brengen. Wat je ziet op bovenstaande afbeelding is een eerste schets van een project wat daadwerkelijk binnenkort in motie wordt gezet. Uiteraard is het lastig om een prestigieuze motor uit de lucht te vissen, dus wordt de hulp ingeroepen van een partner die er wél verstand van heeft. Er is gekozen voor Brough Superior.

Dit motorfietsenmerk weet kennelijk waar het mee bezig is en dus worden de krachten van de twee bedrijven gecombineerd. Het resultaat is te zien op 5 november op de EICMA-motorshow in Milaan. Het zou gaan om een zeer beperkte oplage, dus verwacht geen laag prijskaartje. Verdere concrete details zullen we later krijgen.