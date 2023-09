Doe eens gek en zet een tent op je trekhaak

Want waarom niet? Een tent op je trekhaak is helemaal 2023 hoor.

Soms lees je weleens een bericht waardoor je later denkt “waarom was dit er nog niet”? Oké, dat gevoel had ik nu niet, maar ik las wel iets over een tent die je kunt monteren op je trekhaak. Hartstikke leuk natuurlijk, want dat was er nog niet.

De sympathieke Zweden die bij het bedrijf Thule werken kwamen met een even simpel als geniaal idee. Je propt een tent in een soort koffer, monteert er een bevestigingspunt op waarmee je hem aan je trekhaak kan zetten en je bent klaar. En zo geschiedde.

Zet eens een tent op je trekhaak

Dus nu is er de Thule Outset tent. Een daktent, maar dan voor op je trekhaak. Handig is ook dat je hem uit kan vouwen als hij op de auto zit, maar die kun je ook loskoppelen. De tent staat op pootjes en je ligt dus niet op de grond. Da’s wel fijn, heb ik me laten vertellen door mensen die weleens kamperen.

En er is meer handig aan deze tent. Als hij gemonteerd is op de trekhaak, is hij heel makkelijk naar achter te klappen, zodat je achterklep gewoon open kan. Scheelt toch weer met in- en uitladen, niet? Veder is het natuurlijk fijn dat je het ding niet op je dak hoeft mee te nemen. Scheelt gedoe én brandstof. En je kano kan gewoon nog mee!

Wil je nu zelf ook een tent die je op je trekhaak kan monteren? Ren dan nog even niet naar de winkel. Thule komt pas volgend jaar met hun nieuwe vinding op de markt. Maar dat doen ze waarschijnlijk wel voor de zomer, zodat iedereen er nog mee op vakantie kan.

Wat je ervoor moet betalen weten we nog niet. Maar als we de prijzen hebben zullen we dat direct met je delen. Want zo zijn wij.