Nederlanders hadden massaal pech op vakantie

Het was voor veel Nederlanders niet alleen maar rozengeur en maneschijn op vakantie. De ANWB had het daarom razend druk deze zomer.

Je gaat meestal op vakantie voor de lol, maar toch kan er wel eens wat mis gaan. Als je een reis naar buitenland onderneemt is die kans nu eenmaal groter dan wanneer je thuis op de bank blijft zitten. Zo kan het zijn dat je ergens in Italië staat met een auto die niet meer wil starten. Om maar iets te noemen.

Als je van de zomer vakantieleed hebt ervaren in de vorm van autopech was je niet de enige. De ANWB meldt namelijk dat ze hun handen vol hadden aan Nederlanders die met pech in buitenland stonden. Ze spreken van “een zeer drukke zomer”.

Dat het drukker is dan de laatste jaren is nogal wiedes, omdat we toen met corona te maken hadden. Het was deze zomer echter ook een stuk drukker dan in 2019, pre-corona dus. Het aantal pechmeldingen lag 20% hoger dan drie jaar geleden.

De meeste meldingen kwamen – je raadt het nooit – uit Frankrijk. Dat is en blijft het favoriete vakantieland van ons volkje. De top drie bestaat verder uit Duitsland en Italië. Tot dusver niks nieuws. Volgens de ANWB was er wel een opvallende stijging vanuit Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië.

Op nummer één van de meest voorkomende pechgevallen stond startproblemen. Verder had de ANWB vooral mensen aan de lijn met vermogensverlies, brandende controlelampjes, lekke banden en koelproblemen.

In totaal moesten er ruim 7.000 auto’s terug naar Nederland getransporteerd worden door de ANWB. Repatriëring, zoals dat zo mooi heet. Dat waren er flink meer dan in 2019, want dit was een stijging van niet minder dan 35%.

De hoofdreden was natuurlijk dat iedereen massaal naar buitenland ging, onder het motto: ‘We mogen weer!’ Daarnaast zou het ook zomaar kunnen dat het Nederlandse wagenpark over de hele linie een stukje minder betrouwbaar is geworden.

Bron: ANWB