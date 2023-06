Elektrisch op vakantie kan deze zomer eindelijk WEL

Je kan nu wel elektrisch op vakantie gaan met je EV.

Het was een ramp vorig jaar. Duizenden leaserijders gingen met hun families op pad. Eindelijk, ‘bijtellingsarm’ op pad met een schoon geweten. In Nederland valt er goed te leven met een EV (tenzij ze spontaan vlam vatten natuurlijk), maar in het buitenland was men nog niet zo ver. Overal waren er gestrande elektrische auto’s die uren moesten wachten voor een plaatsje bij trage laadpalen, als ze het al deden.

Het was vreselijk. Volwassenen mensen met volgevreten kinderen die gewoon niet op plaats van bestemming aankwamen om daar te kunnen Twitteren, Facebooken, Youtuben of wat families tegenwoordig gezellig samen doen. Om dit te voorkomen pakten veel EV-eigenaren nog eventjes de auto met plofmotor van de buurman (iedereen wil graag je diesel lenen als ze op vakantie gaan).

Elektrisch op vakantie dit jaar wel mogelijk

Dit jaar moet alles beter zijn. Dat meldt ChargeUp. Dat is een Europese vereniging van laadpaalaanbieders. Die melden dat er maar liefst 44% aan oplaadpunten is bijgekomen.

Het is misschien wel een klein beetje smokkelen, want bij dat aantal vallen kennelijk ook de Tesla-superchargers die nu beschikbaar zijn voor mensen met een elektrische auto van een ander merk. In Nederland kon dat vorig jaar al, maar in Frankrijk nog niet. Zo ondervond onze hoofdredacteur @michaelras op zijn vakantie in Frankrijk met een EV.

Niet te hard rijden!!!

Het is nu dus wel mogelijk om te de elektrische auto op vakantie te gaan. Daarbij moet je wel opletten dat je niet te snel gaat. In Nederland mag je maximaal 100 km/u rijden en dat is een perfecte snelheid voor een laag energieverbruik.

Ga je echter harder rijden, heb je onevenredig meer energie nodig (ten opzichte van de snelheid). Als je de toegestane snelheden in Europese landen gaat rijden, is de accu een stuk sneller leeg. Dus gewoon lekker de cruise control op 100 km/u zetten en het verzamelde werk van Bert & Ernie voor onderweg op de speakers aanzetten.

Via: NOS