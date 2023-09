Is echt waar. Max Verstappen en Lando Norris zijn teamgenoten.

Wat we nu als Nederlanders (en ook een beetje als Belgen en Monegasken) meemaken is ongehoord. Een landgenoot die niet zomaar een beetje domineert in een van de grootste sporten ter wereld, maar werkelijk iedereen naar huis rijdt.

Max Verstappen is op dit moment de allerbeste in de Formule 1. En misschien wel de allerbeste ooit. Heel fijn voor hem en alles wat hem een warm hart toedraagt, maar vervelender voor zijn teamgenoot. Hoe goed die ook is, je legt het toch af.

En daarom wordt er dus al tijden gesproken over eventuele nieuwe teamgenoten voor Max Verstappen. Een een van de namen die wordt genoemd is die van Lando Norris. Zie je het voor je, die twee als teamgenoten? Nou, we hebben nieuws voor je, dat zijn ze al.

Max Verstappen en Lando Norris zijn teamgenoten

In een interview met de Italiaanse krant Gazzetta dello Sport dat de vrienden van Racingnews365 voor ons hebben vertaald zegt hij dat Lando Norris en hij al lang teamgenoten zijn. Ok, niet in een racewagen, maar op de padelbaan.

Daar spelen de twee namelijk al een tijdje samen. Volgens Max is hij hierin overigens niet de betere, dat is Lando. Dat de twee het serieus nemen is ook te zien op Instagram, waar een filmpje op staat hoe ze gepassioneerd over deze sport praten.

Teamgenoten zijn ze dus al, maar voorlopig niet in de racewagen. Zowel Max Verstappen als Lando Norris liggen namelijk voor langere tijd vast bij hun huidige teams. Max tot 2028, Lando tot 2025. En bovendien, Norris zou wel gek zijn als hij nu naast Max gaat rijden. Hij kan alleen maar verliezen…