Doet deze aso-parkeerder het misschien voor een reden?

Dat vragen ze zich af in Den Haag. of deze aso-parkeerder misschien voor een reden al maanden zo parkeert.

Het is het gesprek van de dag in de Haagse wijk Rustenburg-Oostbroek, de aso-parkeerder die al maanden zijn auto op nogal onorthodoxe wijze neerzet. Inderdaad, overdwars over het parkeervak, kont op straat en de neus op de stoep. Niet netjes.

De bewoners van de keurige wijk spreken er schande van. Ze zeggen dat er steeds meer auto’s fout parkeren, maar zo bont als deze aso-parkeerder in zijn Lynk & Co maakt niemand het. Maar waarom doet hij het? Zit er een reden achter?

Heeft deze aso-parkeerder een reden?

Buurtbewoners denken van wel. Die denken volgens Omroep West dat de auto op deze manier geparkeerd wordt om de scanwagen van parkeerbeheer te misleiden. Die kan alleen de kentekens lezen van auto’s die normaal geparkeerd staan en dat staat deze aso-parkeerder overduidelijk niet.

En het werkt, want de Lynk & Co staat al maanden op deze manier geparkeerd. Slim, want de bestuurder weet wel hoe het werkt daar. De scanwagen kan het kenteken inderdaad niet lezen en de bestuurder ervan mag niet persoonlijk een boete uitschrijven. Daar is ie niet voor opgeleid…

Daarvoor moet speciaal een boa naar ‘de plaats delict’ komen en die hebben blijkbaar andere dingen te doen. En oh ja, bekeuren op basis van een fotootje mag ook niet, het moet echt feitelijk geconstateerd worden. En dus staat deze aso-parkeerder al maanden gratis op de stoep. Niet netjes, wel slim…

Tja. Asocialen hebben de halve wereld…

Fotocredit: Thimo van Meerten op X