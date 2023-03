Lynk & Co 08 wordt jouw volgende private leasert

Met de Lynk & Co 08 ben je helemaal de man op de parking van de Albert Heijn.

In Nederland is de Lynk & Co 01 een groot succes. Een middelgrote crossover met voldoende vermogen, riante uitrusting en een zeer transparant kostenplaatje. Het is precies wat het volk wil. Nu hebben we zo de indruk dat dat maandbedrag nog niet kostendekkend is, maar het zorgt er wel voor dat het onbekende Chinese merk voet aan de grond krijgt in Europa.

Nu is het tijd voor een tweede model voor De Oude Wereld. Dit is namelijk de Lynk & Co 08. Het is voor ons weliswaar het tweede model, maar in China is dit het zevende model, vandaar de naam. Bij Lynk & Co hanteren ze een zelfde modelnaamstrategie als Polestar. Toevallig zijn beide merken onderdeel van de Geely Group, waartoe ook Lotus, Proton, Zeekr, Benelli en Volvo behoort.

Lynk & Co voorbode voor nieuwe XC60

En daarmee komen we tot de volgende parallel. De Lynk & Co 01 maakte gebruik van de techniek van de Volvo XC40. De ’08’ neemt het voortouw en staat op het platform van de volgende XC60, namelijk het CMA 2.0-platform.

Qua design zijn er flinke stappen gemaakt ten opzichte van de ’01’. Dat model heeft een unieke voorzijde, maar een nogal aparte achterkant met iets te grote lampen. Alsof je in een auto uit GTA 5 rondrijdt. De Lynk & Co 08 is nog altijd herkenbaar als een Lynk & Co, maar een stuk strakker qua vormgeving. De snuit is minder pompeus en aan de zijkant hebben de designers geprobeerd er wat van te maken.

Wanneer komt ‘ie dan?

De Lynk & Co 08 is een plug-in hybride, waarbij het accent ligt op de elektromotoren. De benzinemotor is slechts een 1.5 driecilinder met turbo. Er komen ‘diverse’ gradaties qua vermogen en accupakketten.

De officiële onthulling van de auto is op de Shanghai Motor Show, die begint op 25 maart. Dan verwachten we meer informatie over de auto en wat meer afbeeldingen. Enkele maanden later wordt de nieuwe auto beschikbaar voor de thuismarkt. In 2024 komt de Lynk & Co 08 naar Europa.

